Hace unos días, Evelyn Vela confesó que dejó de hablarse con Melissa Klug, bromeando al señalar que la razón de su distanciamiento fue porque no la apoyó cuando se originó la polémica de Christian Cueva. Sin embargo, la ‘Blanca de Chucuito’ tiene otra versión, al mencionar que ya no tenían una amistad por un problema entre sus hijas.

Fue así que Evelyn Vela decidió romper su silencio y aclara que la verdadera razón del fin de su amistad con Melissa Klug no fue por un tema familiar. Asimismo, la empresaria aprovechó para mandar un potente mensaje a Klug.

¿Qué dijo Evelyn Vela tras las declaraciones de Klug?

En una entrevista con el programa ‘América hoy’ a través de WhatsApp, Evelyn Vela desmintió totalmente las declaraciones de Melissa Klug, quien reveló que ambas habían dejado de hablar por un severo problema entre sus hijas.

“Lo que pasa es que ella no quiere decir que se resintió por lo de Cueva, que no la defendí. Pero en fin, que diga lo que quiera. Estoy tan ocupada con mis eventos, mi boutique y mis hijos, que no tengo ni tiempo para pensar quién se pelea conmigo o quién me elimina de Instagram”, resaltó la empresaria.

Evelyn Vela se defiende tras declaraciones de Melissa Klug. Foto: América Hoy

En esa misma línea, le mencionaron que Melissa Klug podría revelar más secretos de su distanciamiento, a lo que Evelyn Vela mencionó: “Dile que no tiene que meter a mi hija acá, no entiendo. Yo no meto jamás a sus hijos”.

¿Cuál fue la versión de Melissa Klug?

Previamente se le consultó a Melissa Klug qué había pasado con Evelyn Vela para que decidieran poner fin a su amistad, a lo que la influencer detalló a ‘América hoy’ lo que pasó.

“No fue por sus comentarios graciosos que se terminó nuestra amistad. Ella sabe perfectamente la verdad. Para cerrar el tema, Evelyn Vela, fue por lo que le hizo su hija a mi hija, y ella sabe perfectamente qué pasó. Si desea ella, yo lo comento, y ella sabe perfectamente qué pasó”, advirtió la ‘Blanca de Chucuito’.