Rebeca Escribens responde a Alejandra Baigorria tras 'negarle' invitación a su boda: "¿Cuándo he dicho que quería ir?”

La boda de Alejandra Baigorria y Said Palao se acerca y, aunque los novios no han confirmado oficialmente la fecha, se ha filtrado que el evento podría realizarse el próximo 26 de abril. Mientras los seguidores de la pareja esperan más detalles de la ceremonia, una reciente interacción entre la empresaria y la conductora Rebeca Escribens ha llamado la atención.

Durante la emisión de 'América Espectáculos', Rebeca Escribens reveló un supuesto mensaje que le envió Alejandra Baigorria en el que le aclaraba que no estaba en la lista de invitados a su boda, a pesar de haber compartido un breve momento en un baby shower.

Alejandra Baigorria le envió fuerte mensaje a Rebeca Escribens y ella le responde

En el programa, la conductora leyó en vivo el mensaje que le envió Alejandra Baigorria: “Rebeca Escribens, el hecho de que te haya regalado las botas naranjas y que hayamos conversado cinco minutos en el baby shower no te hace merecedora de la invitación a mi boda. Atte, Alejandra y Said”.

Tras leer este mensaje, la conductora respondió con su característico estilo irreverente y divertido: "Encima escribe 'Said' y Said ni enterado de lo que está escribiendo. No me metan en líos ajenos, yo cuándo he dicho que quería ir a la boda". Su comentario desató risas en el set y entre los televidentes.

Además, Said Palao dio detalles sobre sus planes de luna de miel junto a Alejandra Baigorria. En la misma nota de 'América Espectáculos', el chico reality reveló que aún no han definido el destino final de su viaje, pero confirmó que una de sus paradas será París debido a un compromiso de trabajo de Alejandra. Además, mencionó que tienen interés en visitar Italia, Arabia Saudita y Turquía.