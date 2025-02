Magaly Medina critica decisión de Alejandra y Said sobre su luna de miel. Foto: ATV/Instagram

Este martes 18 de febrero, Magaly Medina anunció la fecha del matrimonio de Alejandra Baigorria y Said Palao, pero no perdió la oportunidad de hacer una crítica sutil hacia las solicitudes de la influencer, quien ha manifestado que espera que sus invitados financien su viaje a Europa y Arabia Saudita.

En un tono irónico, Magaly Medina insinuó que Alejandra Baigorria podría ser la responsable de cubrir la mayor parte de los gastos de la ceremonia, en lugar de que Said Palao tenga esa preocupación. Asimismo, la conductora no dudó en cuestionar por qué están pidiendo a sus invitados que les colaboren con la luna de miel.

Magaly Medina sobre la próxima boda de Alejandra y Said

Durante su último programa, Magaly Medina ironizó sobre la particular lista de regalos de Said Palao y Alejandra Baigorria para su boda, ya que no han solicitado a sus invitados regalos comunes. La pareja habría pedido que les financiaran una lujosa luna de miel por Europa y Arabia Saudita.

“Resulta que ya sabemos la fecha de boda. Se casa el 26 de abril y descubrimos que también ha hecho su lista de bodas. Lo que quiere que sus amigos le regalen. Ella no quiere que le regalen una cocinita, una licuadora, una lámpara, un mantel. Ella quiere que sus amigos le colaboren con la luna de miel. ¿Dónde? Roma, París y Arabia Saudí”, detalló la conductora tajantemente.

Magaly Medina cuestionó a la pareja

Por otro lado, Magaly Medina criticó que Alejandra Baigorria y Said Palao indirectamente hayan pedido a sus invitados que les paguen su luna de miel, resaltando que esa debería ser labor del novio.

“Todo eso le está pidiendo a sus invitados, una colaboración. ¿No se supone que es el novio el que tiene que pagar la luna de miel? ¿Eso no lo regala el novio? Creo que los novios, cuando son independientes, pagan los dos la boda. La familia de la novia siempre tiene que aportar algo más, porque es parte de la tradición que se maneja. Pero la luna de miel es el novio (el que debe pagar)”, agregó la presentadora.