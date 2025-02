Tula Rodríguez, reconocida conductora y actriz peruana, compartió en su podcast ‘Pitukoneras’ su frustrante experiencia al intentar obtener la visa estadounidense, revelando que fue rechazada en tres ocasiones. Su frustración fue tanta que ya no quería volver a solicitarla, a pesar de que debía viajar por trabajo.

La artista recordó que su primer intento ocurrió años atrás, cuando soñaba con visitar Miami. A pesar de presentar todos los documentos requeridos y pasar la entrevista, la embajada le negó el permiso de ingreso. Sin rendirse, Tula Rodríguez intentó en dos ocasiones más, pero nuevamente se encontró con la misma negativa, lo que la llevó a cuestionar el proceso de la embajada.

La impactante revelación de Tula Rodríguez

A pesar de ya haber sido rechazada en 3 oportunidades, la situación de Tula Rodríguez cambió en 2006, cuando recibió una invitación para asistir a un evento en Los Ángeles. La actriz no estaba interesada en volver a solicitar la visa, ya que se la habían negado varias veces, pero los productores le sacaron una cita en el consulado.

“Ya estoy harta, no lo voy a pedir, no me pueden obligar a ir”, fue lo que mencionó Tula Rodríguez sobre volver a pasar por este procedimiento. Incluso cuando se presentó en la embajada para solicitar su visa otra vez, adoptó una actitud desafiante. “No llené ningún formulario, qué flojera. Yo no quería ir a la embajada porque pensaba que me iban a maltratar nuevamente. Yo decía: ‘¿Quiénes se creen que son estos?’”, recordó en su podcast ‘Pitukoneras’ sobre este tema.

¿Cuándo consiguió la visa?

En lugar de seguir la narrativa de turista, Tula Rodríguez admitió que necesitaba la visa para trabajar y que estaba cansada de no ser tomada en cuenta. “Le dije: ‘A usted le pagan por entrevistarme, a mí me están mandando (a Estados Unidos) y no me van a pagar ni un sol más’”, relató, dejando clara su frustración.

En un momento de sinceridad, Tula Rodríguez también mencionó su deseo de visitar Disneylandia para “conocer a Mickey”. Para su sorpresa, después de esta conversación directa y sin filtros, la embajada finalmente le otorgó la visa.