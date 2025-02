La reconocida conductora y productora Gisela Valcárcel generó revuelo en redes sociales luego de realizar un fuerte comentario en defensa de su hija, Ethel Pozo, quien recientemente fue reconfirmada como presentadora de la nueva temporada de 'América hoy'. La decisión ha generado controversia entre los seguidores del programa, quienes cuestionan si su permanencia responde a su talento o al hecho de ser la hija de Gisela Valcárcel.

Durante una transmisión en vivo en Instagram, la exconductora de 'El gran show' no dudó en salir al frente y responder a quienes critican la continuidad de su hija en el magazine matutino. Con un tono firme y sin rodeos, dejó claro que no le afectan los comentarios negativos y reafirmó que Ethel Pozo ha conseguido su lugar por mérito propio. Además, aprovechó la oportunidad para referirse a la llegada de Milett Figueroa, quien se suma al programa en reemplazo de Brunella Horna.

Gisela Valcárcel defiende con todo a Ethel Pozo

A lo largo de los años, 'América hoy' ha contado con diversos conductores, como Renzo Schuller, Melissa Paredes y Natalia Salas. Sin embargo, Ethel Pozo ha sido la única constante en el programa desde su lanzamiento en 2019, lo que ha provocado cuestionamientos sobre si su continuidad está relacionada con el hecho de ser hija de Gisela Valcárcel.

Ante estas críticas, la exconductora de televisión expresó su total respaldo a su hija, asegurando que su permanencia en el programa se debe a su esfuerzo y no a su parentesco con ella. "Yo la veo muy bien. Cada día está evolucionando en la animación. No estaría bien que lo diga yo porque soy su mamá", mencionó en su transmisión en vivo.

Además, con un tono más contundente, Gisela Valcárcel lanzó una declaración que rápidamente se viralizó: "Me zurro si me critican, pero cada quien se gana su sitio. El sitio que tiene Ethel ella se lo gana diariamente, lo mismo con Janet y ahora Milett Figueroa".

¿Qué dijo Gisela Valcárcel sobre Milett Figueroa?

La nueva temporada de 'América hoy' arrancó con una gran sorpresa: la incorporación de Milett Figueroa como conductora, en reemplazo temporal de Brunella Horna. Su llegada ha generado gran expectativa en redes sociales, sobre todo porque actualmente mantiene una relación con el empresario y presentador argentino Marcelo Tinelli.

Durante su transmisión en vivo, Gisela Valcárcel también se refirió a este nuevo fichaje y destacó la importancia de dar oportunidades a nuevos talentos en la televisión. "Me gusta que la gente conozca las cosas buenas de las personas reconocidas. En este caso, Milett. Pero también hay gente que no es muy reconocida y que dentro de poco también estarán en el programa", comentó la conductora.

Finalmente, la exreina de los realities dejó en claro que siempre defenderá a su hija y a su familia ante cualquier crítica. "Yo por mi hija y por mi familia... todo. También es claro que si alguien está en contra de mi familia, no me tendrá como amiga. Así soy yo y creo que la mayoría de mamás. No recibo en mi casa al enemigo de mi hijo", concluyó con firmeza.