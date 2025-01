En un día lleno de emociones, Ethel Pozo compartió un conmovedor mensaje para celebrar el cumpleaños de su madre, la destacada presentadora Gisela Valcárcel. A través de sus redes sociales, Ethel expresó su profundo amor y admiración por su madre, acompañando el mensaje con fotografías inéditas que son un recuerdo.

Este domingo 26 de enero, Gisela Valcárcel celebra su cumpleaños número 62, por lo que Ethel Pozo no dudó en honrar esta ocasión tan especial al dedicarle un tierno mensaje desde las primeras horas del día. Asimismo, recordó el legado de su madre en la televisión y en la vida de millones de peruanos.

La emotiva publicación en redes sociales

Ethel Pozo, reconocida por su labor como presentadora en el programa ‘América hoy’, utilizó su cuenta de Instagram para expresar emotivas reflexiones, acompañadas de entrañables imágenes familiares. La joven, quien ha asumido un papel fundamental junto a su madre, Gisela Valcárcel, aprovechó la oportunidad para resaltar el notable talento de su progenitora.

“Feliz cumpleaños a la mejor. Un 26 de enero naciste para alegrar el hogar de los Valcárcel-Álvarez sin saber que años más tarde alegrarías a millones de peruanos. Te amo, mami. Feliz cumpleaños y que todos tus sueños se sigan cumpliendo con mucho trabajo y esfuerzo, como siempre ha sido. Ahora, a celebrar”, escribió en su ‘post’ de Instagram.

Ethel Pozo y el emotivo mensaje a su madre Gisela Valcárcel por su cumpleaños. Foto: Instagram

Cabe señalar que Gisela Valcárcel reaccionó rápidamente al mensaje de su hija. A través de su cuenta, expresó su respuesta con un mensaje cargado de amor y agradecimiento: “Hija mía, qué lindo lo que me has escrito, te amo. Gracias por estar ahí, siempre conmigo. Love u y más”.

Gisela Valcárcel y su inédita fotografía

Por otro lado, Gisela Valcárcel, este fin de semana, compartió una conmovedora publicación en su cuenta de Instagram, en la que evocó momentos de su infancia y reflexionó sobre la relevancia de los sueños y la perseverancia. La imagen, que data de cuando tenía alrededor de 8 años, ha recibido elogios de sus seguidores.

“Miren a esta niña, jajaja, soy yo. En esa foto tenía 8 años. Como les dije en mi post anterior, me puse a buscar fotos y me doy cuenta de que he posado desde niña. Miren a mis compañeras al costado, todas están en lo suyo ¿y yo?… ¡qué me he creído! Desde mi niñez fui amiga de esa cámara”, reconoció la figura pública.