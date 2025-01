La reconocida conductora de televisión, Gisela Valcárcel, conmovió a sus seguidores al compartir una inédita fotografía de su infancia a través de sus redes sociales. La imagen, que rápidamente se volvió viral, muestra a una pequeña Gisela en un momento tierno y lleno de nostalgia.

Gisela Valcárcel es una destacada figura de la televisión peruana, pero en junio de 2023 decidió tomarse una pausa de la conducción televisiva. En un comunicado en sus redes sociales, reveló que ya no estaría frente a cámaras, aunque no brindó detalles de cuándo retornaría a la conducción.

La emotiva fotografía de Gisela Valcárcel

Este sábado 25 de enero, Gisela Valcárcel realizó una emotiva publicación en su cuenta de Instagram, donde recordó los años de su niñez y reflexionó sobre la importancia de los sueños y la perseverancia. La fotografía es de cuando tenía 8 años aproximadamente, además de que ha sido celebrada por sus fans y figuras del entretenimiento, quienes resaltaron la humildad y autenticidad de la conductora.

“Miren a esta niña, jajaja, soy yo. En esa foto tenía 8 años, estaba en el colegio ‘San Rafael’ (solo por un año mis papás pudieron pagarme un colegio privado y de monjas; luego pasaría a uno estatal), pero el tema ahora es la pose. Como les dije en mi post anterior, me puse a buscar fotos y me doy cuenta de que he posado desde niña. Miren a mis compañeras al costado, todas están en lo suyo ¿y yo?… ¡qué me he creído! Desde mi niñez fui amiga de esa cámara”, señaló la reconocida figura pública en su post.

Gisela Valcárcel y la inédita fotografía que publicó en redes sociales. Foto: Instagram

Este gesto no solo permitió a sus seguidores conocer una faceta más íntima de Gisela Valcárcel, sino que también sirvió como inspiración para quienes ven en ella un ejemplo de superación y éxito. Sin duda, una publicación que ha dejado huella en el corazón de sus admiradores.

¿Siempre quiso estar en televisión?

Por otro lado, Gisela Valcárcel, en su emotiva publicación, también dejó entrever que siempre estuvo interesada en los reflectores, ya que desde pequeña participaba en las actuaciones de su colegio.

“Es cierto, cuando eres niño, tienes claro lo que quieres ser, y yo siempre quise entretener. La foto es de minutos antes de salir a bailar en una actuación del colegio. Y sí, soy una posera”, finalizó la presentadora.