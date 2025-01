Ethel Pozo sorprendió a sus miles de seguidores al subir un conmovedor vídeo en su cuenta oficial de Instagram, donde celebró el nuevo logro de su hija: ingresar a una respetada universidad. La hija de Gisela Valcárcel dio detalles de cómo se enteraron de la buena noticia, en la que incluso estuvo presente la 'Señito',

¿A qué universidad irá la hija de Ethel Pozo?

En el vídeo compartido por Ethel Pozo, se puede ver a la presentadora junto a sus dos pequeñas sentadas en una mesa de comedor mientras esperan el correo de la universidad que revelaría si había sido aceptada en la casa de estudios. La presentadora de 'América hoy' afirmó que su hija se preparó por un año antes de pasar por este proceso y estaba muy nerviosa antes de saber si el resultado de su esfuerzo había valido la pena.

"Durante todo el 2024, mi hija mayor se preparó para postular a la universidad de sus sueños. ¿Su anhelo? Ser arquitecta y yo, por supuesto, la acompañé en cada paso de la postulación con mucho amo. Pero también les soy sincera: todas las madres queremos que nuestros hijos cumplan sus sueños, logren sus metas y que nada ni nadie les haga daño, pero la vida no es perfecta y no depende solo de nosotros", afirmó Pozo.

Finalmente, Ethel confirmó que su hija logró ingresar a esta casa de estudios e irá a una universidad en España. No obstante, lo que llamó la atención de los usuarios es que, antes de conocer la noticia, se conectaron en videollamada con Gisela Valcárcel, madre de Pozo, quien incluso hizo una oración para garantizar el éxito en este proyecto.

"Mi mamá me había pedido hacer videollamada porque está cuidando a mi abuelita y no podía venir tan temprano a casa. Sus palabras fueron: "Dile a Dome que no vaya a abrir el mail sin que yo esté en el teléfono". Y, por supuesto, la hermanita Lua estaba igual de ansiosa por conocer el resultado. A las 7 a.m. nos conectamos, mi mami hizo una oración previa y, con todas las ilusiones, y el corazón latiendo a mil, Dome entró a leer los resultados y no podía creerlo", escribió.