En medio de especulaciones sobre una posible reconciliación entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro, el programa ‘América hoy’ compartió una conversación con Darinka Ramírez, madre de la última hija del exfutbolista.

En esta entrevista, Darinka Ramírez abordó por primera vez el tema, generando interés sobre si Jefferson Farfán la presentó como su nueva pareja. Sin embargo, la joven habría multiplicado por cero a Xiomy Kanashiro, según lo que respondió.

¿Qué dijo Darinka sobre la relación de Farfán y Xiomy?

Nuevamente, Darinka Ramírez ha captado la atención de los seguidores de Jefferson Farfán, después de que el exfutbolista finalizara su relación con Xiomy Kanashiro. Recordemos que, a pesar de mantenerse alejada de la farándula peruana, mantiene un vínculo con la ‘Foquita’, ya que tienen una pequeña hija en común.

A pesar de que Darinka Ramírez no mantuvo un romance confirmado con Jefferson Farfán, sigue siendo parte de su entorno por la relación de padres que llevan. En medio de la separación de la ‘Foquita’ con Xiomy Kanashiro, el programa ‘América hoy’ le consultó a la joven qué piensa sobre este tema y si alguna vez le presentaron a la bailarina.

No obstante, Darinka Ramírez sorprendió a todos al declarar que desconocía la existencia de Xiomy Kanashiro en la vida de Jefferson Farfán. A pesar de mantener una buena relación como padres, ambos han decidido no compartir detalles de su vida personal.

“Hola, no la conozco y ya la vida privada del papá de mi hija es su tema. Han relacionado el tema de mis redes, pero no todo gira respecto a la relación con él. Si es cierto o no, no lo sé. Deseo a todos bendiciones”, señaló la joven inicialmente.

¿Prefiere mantenerse lejos de la farándula peruana?

Por otro lado, Darinka Ramírez ha dejado en claro que no quiere volverse un personaje mediático, por lo que pocas veces comparte alguna imagen con Jefferson Farfán y la pequeña hija que tienen juntos. De igual forma, el exfutbolista, en sus redes sociales, solo ha compartido contenido relacionado a la mejor, pero no ha subido alguna imagen de Darinka.

“Nuevamente reitero que me mantengo al margen, no deseo involucrarme en la TV”, agregó en su conversación con la producción de ‘América hoy’.