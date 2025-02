El actor cómico Luigui Carbajal rompió su silencio sobre los rumores que vinculan su cercanía con Xiomy Kanashiro a la ruptura de la actriz y el exfutbolista Jefferson Farfán. En una entrevista para 'Amor y fuego', el también locutor aclaró los malentendidos sobre los besos en escena durante las actuaciones de 'La casa de la comedia.

Luigui Carbajal reafirmó su respeto por la privacidad de Xiomy Kanashiro y aseguró que no tuvo ningún rol en la separación de la pareja. Además, el actor aprovechó la oportunidad para expresar su admiración por Jefferson Farfán con un inesperado pedido.

Luigui confiesa cuál es su relación con Xiomy tras besos en 'La Casa de la comedia'

Luigui Carbajal dejó claro que, aunque mantiene una amistad con Xiomy Kanashiro, no existe una relación más cercana que implique compartir detalles personales sobre su vida sentimental. El actor explicó que respeta profundamente la privacidad de la actriz y que no es su lugar involucrarse en sus decisiones personales.

“Sí somos amigos, pero no es que seamos ‘pinky’s’, que me cuente esas cosas, nada que ver”, dijo Carbajal, subrayando que las conversaciones personales entre él y la modelo se limitan a cuestiones laborales y amistosas. Además, el actor dejó claro que no ha indagado sobre la ruptura de la actriz con Jefferson Farfán y que no tiene ninguna información sobre su vida sentimental en este momento.

Con respecto a los rumores que surgieron tras los besos en las actuaciones de 'La casa de la comedia', Carbajal fue tajante al desmentir cualquier vínculo entre sus interacciones en el escenario y la separación de la modelo y el exfutbolista. “No, nada que ver. Por ahí me saltó un TikTok que hablaba sobre ‘Luigi y Farfán’… ¿yo? Estás loco, imposible”, afirmó entre risas.

El actor explicó que los besos que comparte con sus compañeros en las actuaciones son parte de su trabajo y no tienen ninguna implicación personal. “Me toca darme piquitos con ella, con Leslie, con Lizandra, hasta con hombres que están ahí porque es parte de. Pero no creo que haya sido por eso”, aclaró, defendiendo la naturaleza profesional de las interacciones en el escenario.

Luigui Carbajal hace inesperado pedido a Jefferson Farfán

Además de aclarar su relación con Xiomy Kanashiro, Luigui Carbajal aprovechó la ocasión para hablar sobre su admiración por Jefferson Farfán. A pesar de los rumores de conflicto, el actor no dudó en expresar su cariño y respeto por el exfutbolista. Durante la entrevista, Carbajal reveló un inesperado deseo: “A quien me chaparía es a Jefferson (…) yo lo quiero mucho y le tengo mucho cariño y que me firme una camiseta que me encantaría”, comentó.

En relación con los rumores que apuntaban a que los celos de Jefferson Farfán podrían haber influido en la ruptura con Xiomy Kanashiro, el actor cómico aclaró: “Que yo sepa, no es una persona celosa en el tiempo que han estado. Por ahí (Xiomy) me dijo que tenía libertad ella de poder trabajar en lo que ella le guste”, detalló.