La breve relación entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán llegó a su fin el pasado 7 de febrero, dejando una ola de comentarios en redes sociales. Aunque nunca oficializaron su romance, la influencer sorprendió al anunciar la ruptura, lo que generó especulaciones sobre los motivos de la separación.

Desde entonces, la modelo ha estado en el centro de la polémica, especialmente por los rumores de que el exfutbolista habría financiado su operación estética y su incursión en la música. Ante esto, 'América hoy' contactó a la representante de Xiomy Kanashiro para conocer detalles sobre su orquesta de cumbia, 'Kanomy band', y cuánto cobra por presentación.

¿Cuál es el precio de las presentaciones de Xiomy Kanashiro?

Según la información brindada al programa matutino, la agrupación liderada por Xiomy Kanashiro cobra S/1.500 por un show de una hora y media. La orquesta está conformada por cuatro exintegrantes de Alma Bella, y la influencer se encarga de la animación, el baile y los coros.

"Hora y media es S/1.500. Son cuatro chicas, ex Alma Bella, entre ellas está Xiomy. (¿Xiomy no canta, no?) No, ella anima, baila y hace coros", detalló la representante de la modelo en 'América hoy'.

Xiomy Kanashiro respondió a usuarios

Luego de anunciar el fin de su relación con Jefferson Farfán, Xiomy Kanashiro enfrentó duras críticas en redes sociales, donde algunos usuarios la acusaron de haber estado con el exfutbolista por interés. Incluso, una seguidora le sugirió que construyera su propio éxito sin depender de terceros.

Ante ello, la influencer no dudó en responder. “Soy independiente, créeme que su dinero no me sorprende”, escribió en sus redes. Asimismo, aclaró los rumores sobre su operación de costillas y su orquesta, asegurando que la cirugía fue parte de un canje y que su grupo musical es un proyecto propio. “Mi operación fue canje y mi orquesta es digital, la tengo desde el año pasado”, explicó.

A pesar de la controversia, Xiomy Kanashiro continúa promoviendo su carrera artística, mientras su vínculo con Jefferson Farfán sigue siendo un tema comentado en el mundo del espectáculo.