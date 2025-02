El nombre de Bryan Torres ha estado en el centro de la polémica en las últimas horas luego de que la tiktoker ‘La Mana’ expusiera una serie de supuestos mensajes comprometedores que el salsero habría intercambiado con una mujer identificada como Hellen. En dichos chats, se sugería que el artista habría tenido encuentros con ella, lo que despertó rumores de una posible infidelidad a su pareja, Samahara Lobatón.

Ante la creciente ola de comentarios en redes sociales, el cantante decidió romper su silencio y se pronunció sobre las acusaciones. En conversación con el creador de contenido Carlitos TV, Bryan Torres negó rotundamente conocer a la joven y aseguró que los mensajes son un intento de perjudicar su imagen.

¿Bryan Torres le fue infiel a Samahara Lobatón con otra mujer?

Luego de que se viralizaran los supuestos chats, Bryan Torres no tardó en responder a las especulaciones y desmintió cualquier vínculo con la mujer en cuestión. Según su versión, los mensajes habrían sido manipulados con la intención de dañar su relación con Samahara Lobatón y afectar su estabilidad familiar.

"No soy yo, amigo, esos chats están editados. Ando tranquilo, enfocado en mi trabajo y en mi familia. En otro momento quizá hubiera salido a responder, pero eso me quita energía. Seguiré en lo mío", declaró el salsero, dejando claro que no le dará más importancia al tema.

Además, Torres expresó su incomodidad con la difusión de información falsa que involucra a su entorno más cercano, especialmente a su hija. "Lo que sí me molesta es que usan fotos de mi familia y en medio está mi hija. Por eso prefiero mantenerme al margen y seguir trabajando en lo mío", afirmó.

Bryan Torres aclara por qué no sigue a Samahara Lobatón en Instagram

Otro detalle que despertó sospechas entre los internautas fue que Bryan Torres y Samahara Lobatón no se siguen en Instagram. Para muchos, esto sería una señal de que su relación atraviesa una crisis tras el escándalo de la supuesta infidelidad.

No obstante, el cantante se encargó de aclarar el motivo detrás de esta situación. "No nos seguimos desde hace muchísimo tiempo, ni me acordaba. No es algo importante porque, aun así, compartimos momentos juntos y estamos con nuestras hijas todo el tiempo. Estamos muy bien, trabajando en nuestra familia", explicó.