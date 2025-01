En una reciente entrevista para el podcast ‘Café con la Chevez’ del diario Trome, la modelo Olenka Mejía decidió romper su silencio sobre la relación que tuvo con el exfutbolista Jefferson Farfán. La excuñada de Yahaira Plasencia compartió los momentos complicados que vivieron y explicó las causas que provocaron su distanciamiento con la 'Foquita', quien la demandó en tres ocasiones.

Según su testimonio, la relación entre ambos comenzó de manera natural, sin hablar abiertamente sobre exclusividad. Sin embargo, una desafortunada acción desató el distanciamiento y posteriores conflictos legales con el exfutbolista. La modelo enfrentó tres demandas y una denuncia por difamación, interpuestas por Jefferson Farfán, quien negó el romance y el embarazo. Sin embargo, luego de tres años y medio de litigio, Olenka Mejía logró demostrar su verdad con capturas de conversaciones privadas y el caso fue archivado.

¿Por qué Olenka Mejía se distanció con su expareja Jefferson Farfán?

Olenka Mejía aseguró que su relación con Jefferson Farfán comenzó con una conexión especial. Según sus declaraciones, ambos compartieron momentos significativos y ella llegó a tener acceso libre al departamento del exfutbolista en Miraflores. Sin embargo, la modelo confesó que todo cambió radicalmente después de una aparición en un programa de espectáculos.

La modelo relató que, en una entrevista, le preguntaron sobre el presunto romance con el exfutbolista. En tono de broma, respondió: “Pronto se viene la oficialización”, comentario que rápidamente se viralizó. Sin embargo, la reacción de la 'Foquita' no fue la esperada. “Él no lo tomó a bien. Me dijo: ‘¿Cómo vas a decir eso? No me parece’. Le ofrecí aclararlo, pero me dijo que mejor enviara un comunicado y que no volviera a hacer algo similar”, explicó Mejía.

Desde ese momento, la relación se volvió tensa. Según la modelo, la expareja Melissa Klug comenzó a difundir versiones falsas sobre ella en entrevistas y programas de televisión. Indignada, Olenka decidió responder y defender su verdad, lo que desató una serie de demandas por parte del exfutbolista. “De pronto dijo muchas cosas que eran mentira. Yo salí a desmentirlo porque sí tuvimos una relación, una amistad, un acercamiento”, sostuvo.

Olenka Mejía revela cómo reaccionó Farfán al enterarse de que estaba embarazada

La modelo también abordó el tema del embarazo que lamentablemente no llegó a término. Según su testimonio, la noticia tomó por sorpresa a ambos, pero Jefferson Farfán intentó manejar la situación con calma. “Cuando me di cuenta, se lo comuniqué. Él me dijo que todo iba a estar bien, que habláramos y llegáramos a un acuerdo”, recordó Mejía.

Sin embargo, la situación dio un giro inesperado cuando sufrió una fuerte hemorragia. “Era con coágulos, yo nunca había pasado por algo así. Me asusté y le comuniqué lo que pasaba. Él me dijo: ‘No puedo ir a la clínica porque soy una figura pública, pero voy a enviar a una persona de confianza’”, narró la modelo.

Finalmente, semanas después, la modelo perdió al bebé. La modelo manifestó su desilusión ante la falta de un apoyo más cercano por parte del exjugador durante ese momento tan complicado. A pesar de ello, Farfán envió a su hombre de confianza para asegurarse de que recibiera la asistencia necesaria en la clínica.