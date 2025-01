En octubre del 2024, Samahara Lobatón y Bryan Torres sorprendieron a sus seguidores al anunciar su reconciliación tras los conflictos que marcaron su relación. Ambos aseguraron haber trabajado en mejorar su vínculo mediante terapia psicológica, enfatizando su compromiso con una convivencia más saludable por el bienestar de su hija.

Sin embargo, un reciente video subido a las redes sociales del cantante encendió nuevamente las alarmas sobre su relación. En las imágenes, lo que parecía una situación cotidiana entre la influencer y el cantante tomó un giro inesperado. Mientras Bryan saludaba sonriente a sus seguidores, Samahara reaccionó de forma inesperada, generando todo tipo de comentarios entre los usuarios.

¿Por qué Samahara Lobatón tuvo explosiva reacción contra Bryan Torres?

El clip muestra a la pareja en plena calle, cerca de un lujoso auto blanco. Mientras Torres sonríe y saluda a sus seguidores, Samahara Lobatón aparece visiblemente molesta, exigiendo que él descienda del vehículo. Acto seguido, lo toma de la oreja mientras exclama: “¿Cómo que pobre novio? ¿Cómo que pobre novio?”, en una aparente referencia al título de la telenovela 'Pobre Novio'.

Inmediatamente, Bryan Torres explicó que el momento fue una actuación para promocionar la rifa de un Mercedes-Benz, asegurando que no había problemas en su relación. “Compren su ticket, no me estoy rifando yo, pero estamos rifando un Mercedes”, señaló entre risas, disipando rumores de una nueva crisis amorosa.

Usuarios reaccionan al video de Bryan Torres y Samahara Lobatón

El video desató una ola de comentarios en redes sociales, algunos haciendo alusión a los episodios conflictivos previos de la pareja. “Te van a pegar por andar de rifado”, escribió un usuario en tono humorístico. Otros manifestaron preocupación por el carácter explosivo de Lobatón y su impacto en Torres, recordando episodios anteriores de discusiones públicas.