El cantante de salsa Bryan Torres vuelve a ser noticia, pero esta vez no por su carrera musical, sino por un presunto escándalo sentimental. En redes sociales se han viralizado supuestos mensajes que habría intercambiado con una mujer identificada como Hellen, con quien aparentemente mantenía un 'affaire' en paralelo a su noviazgo con Samahara Lobatón, madre de su última hija.

Las pruebas fueron difundidas por la creadora de contenido ‘La Mana’, quien compartió capturas de los chats en TikTok. En las imágenes se pueden leer frases cariñosas y sugerentes que Bryan Torres le habría enviado a la joven, generando todo tipo de reacciones en redes. Hasta el momento, ni el cantante ni la influencer han brindado declaraciones oficiales al respecto.

Exponen impactantes mensajes de Bryan Torres con mujer que no es Samahara Lobatón

A través de la plataforma TikTok, la usuaria conocida como ‘La Mana’ publicó una serie de capturas donde se verían las interacciones entre Bryan Torres y Hellen. Según los chats filtrados, el cantante de salsa le habría expresado su interés romántico a la joven en diversas ocasiones, pese a encontrarse en una relación con Samahara Lobatón. Una de las conversaciones se dio en la madrugada del 17 de enero de este año, donde el salsero le pide "volver a verla". "Descansa, avísame cuándo te veo pues", se lee en el chat.

En otras conversaciones, Torres le manda frases subidas de tono, las cuales son respondidas por Hellen, mostrando así la complicidad que ambos tenían. "Si estamos quedando 3 a.m., dime. Termino y te busco", expresó Bryan, aparentemente, coordinando un encuentro luego de alguna de sus presentaciones.

Más detalles de la presunta infidelidad de Bryan Torres a Samahara Lobatón

En un intento por confirmar la autenticidad de los chats, ‘La Mana’ intentó comunicarse con Hellen, pero no obtuvo respuesta. Sin embargo, un presunto amigo de la joven se puso en contacto con la tiktoker y aseguró que ella no conocía a Bryan Torres. "Mi amiga no la está pasando nada bien, le han robado el celular y se han filtrado conversaciones con el tal Bryan. Ella no lo conoce, la están molestando por algo que ella no sabe", expresó.

A pesar de ello, varios detalles han levantado sospechas, como el hecho de que Hellen sigue al cantante en Instagram, así como a varios integrantes de su orquesta. Además, al revisar su perfil de Facebook, se descubrió que Bryan Torres ha reaccionado con ‘me encanta’ a diversas publicaciones de la joven, especialmente aquellas en las que luce su figura. Estos detalles han llevado a los internautas a especular sobre una posible relación entre ellos.

Hasta el momento, Bryan Torres no ha emitido ningún pronunciamiento oficial sobre estos chats filtrados. Por su parte, Samahara Lobatón tampoco se ha referido al tema, sin embargo, 'La mana' expuso que la hija de Melissa Klug ha dejado de seguir en Instagram al padre de su hija, levantando sospechas de una presunta crisis en su relación.