Samahara Lobatón reaccionó ante el reciente escándalo generado por la difusión de supuestas conversaciones que sugieren una posible infidelidad de Bryan Torres. La influencer sorprendió a sus seguidores con su contundente respuesta, en la que aclaró que nunca dejó de seguir al cantante.

En la plataforma de TikTok han circulado mensajes que supuestamente fueron intercambiados entre Bryan Torres y una mujer llamada Hellen, con quien habría tenido un ‘affaire’ a pesar de su romance con Samahara Lobatón. La creadora de contenido conocida como ‘La Mana’ fue la responsable de difundir estas pruebas.

Samahara Lobatón se pronuncia tras escándalo

Después de que la tiktoker ‘La Mana’ difundiera supuestos chats entre Bryan Torres y una mujer desconocida, también se mostró sorprendida al darse cuenta de que Samahara Lobatón y el cantante no se siguen en Instagram. Esto despertó algunas dudas sobre si realmente la relación entre la influencer y el joven habría sufrido un quiebre tras la supuesta infidelidad.

En medio de toda la polémica, Samahara Lobatón decidió responder a las historias de ‘La Mana’ en las que hablaba sobre su relación con Bryan Torres, aclarando que nunca dejó de seguir a su pareja.

“Jajajajaja, ay, ya basta. No nos seguimos nunca, eso no es novedad. Él es mi marido, socio, futuro esposo, padre de mi hija; si lo sigo o no, es irrelevante”, se lee en el mensaje que le mandó la influencer a ‘La Mana’.

A pesar de que Samahara Lobatón ha evitado hacer comentarios sobre la supuesta infidelidad de Bryan Torres con otra mujer, dejó en claro que el cantante seguiría siendo su pareja y que la relación se mantendría a pesar de esta nueva polémica.

¿Qué decían los supuestos mensajes?

Según el video que compartió ‘La Mana’ en su plataforma de TikTok, aparentemente Bryan Torres se habría comunicado con una joven llamada Hellen de una manera muy cariñosa, y esto despertó dudas sobre si su relación con Samahara Lobatón aún se mantendría.

“Qué rica eres. Tengo que volver a verte, mi amor”, “Avísame cuando te vea, pues. Te quiero hacer el amor siempre”, “Si estamos quedando a las 3 a. m., dime. Termino y te busco”, son los mensajes que Bryan Torres aparentemente le habría enviado a la joven.