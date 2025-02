El pasado 5 de febrero, la controversia estalló cuando Víctor Caballero, conocido como Curwen, acusó a Mario Irivarren de robarle una caja de caramelos. El youtuber y periodista compartió un video en el que se veía al integrante de 'Esto es guerra' tomar el objeto. La acusación rápidamente se viralizó en las redes sociales, generando una fuerte reacción de los seguidores de ambos personajes.

Frente a las duras críticas, Mario Irivarren decidió defenderse públicamente en su podcast 'Good time', desmintiendo las acusaciones y aclarando lo sucedido. La situación no solo generó un debate sobre el incidente, sino que también llevó a Irivarren a responder con vehemencia y a criticar la actitud de Curwen.

Mario Irivarren se defiende de Curwen

Durante su intervención en el podcast, Mario Irivarren aclaró que no cometió ningún delito y que el supuesto "robo" no fue más que un malentendido. Según su versión, tomó los caramelos con autorización del productor del programa. "Lo que tomé fueron unos caramelos que estaban en el set y, antes de llevármelos, le pregunté a Ezio (el productor) si podía tomarlos. Él me dijo que sí, así que los agarré para dárselos a Juancito", explicó el modelo, refiriéndose a un niño que suele ver en el semáforo.

Molesto por la acusación de Curwen, Irivarren no se quedó callado y lanzó un fuerte mensaje contra el youtuber. "Yo le diría a Curwen: 'Lávate la boca con jabón antes de hablar de mí y practica un poco más la empatía, abre tu corazón al mundo (...) No todo es hablar huev..., dialoga. A mí me respetas'", exclamó, dejando en claro su indignación.

¿Por qué Curwen acusó a Mario Irivarren de robo?

Según explicó Curwen en su programa 'Habla good', la caja de caramelos le pertenecía y desapareció del lugar donde la había dejado. “Ayer reporte que me mandaron unos caramelitos, y cometí el grave error, otra vez, de dejarlos aquí. Regresé el lunes y ya no estaban. Vamos a ver quién ha sido el canalla (...) Mira a este canalla, Mario Irivarren”, expresó indignado.

El video que publicó el creador de contenido encendió el debate en redes sociales, donde algunos usuarios defendieron a Mario Irivarren, mientras que otros consideraron que el modelo debió haber aclarado la situación antes de llevarse el artículo.