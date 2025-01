Carla Campos, reconocida tiktoker peruana y hermana de la actriz Adriana Campos Salazar, quien participa en la exitosa serie 'Al fondo hay sitio', ha vuelto a estar en el ojo público. Esta vez, la influencer ha alzado su voz contra los usuarios que insisten en compararla con Gabriela Serpa, actriz cómica peruana vinculada en el pasado a su pareja, el escritor y youtuber Curwen. La controversia surge tras la publicación de un tierno video en TikTok, donde Carla y Curwen confirman su relación sentimental con un beso, despejando los rumores que habían circulado durante semanas.

Curwen, conocido por su trabajo en el podcast 'Habla good' y en el 'Diario de Curwen', también ha sido foco de atención en redes sociales desde que oficializó su romance con Carla. Sin embargo, las comparaciones constantes con figuras de su pasado han generado incomodidad en la tiktoker, quien no dudó en expresar su molestia públicamente. “¡Ya basta!”, exclamó Carla en los comentarios, dejando claro que no tolerará más comentarios que le sigan recordando los coqueteos entre Víctor Caballero 'Curwen' y Gabriela Serpa, actriz cómica de 'JB en ATV'.

Novia de Curwen se muestra disgustada en redes

Carla Campos no ocultó su molestia frente a los constantes comentarios que hacían referencia a Gabriela Serpa tras oficializar su relación con Curwen. En las redes sociales, usuarios comenzaron a llenar la sección de comentarios de su reciente video con mensajes como: "Adiós, Gabriela Serpa", "¿y Gabriela Serpa? Yo me quedé allí", y "¿Gabriela (Serpa)? Me ilusionaron". Estas comparaciones, lejos de pasar desapercibidas, provocaron una respuesta contundente por parte de la tiktoker.

Curwen y Carla Campos. Foto: Captura TikTok

Con un tono firme y visiblemente fastidiada, Carla no dudó en responder uno a uno los mensajes, dejando claro que no tolerará más alusiones al pasado de su pareja. “Recontra chau”, contestó a uno de los comentarios. En otro mensaje expresó: “Y allí se quedó también, ¡YA BASTA!”. Finalmente, añadió con evidente hartazgo: “Estoy a esto (poco) de lanzar mi teléfono si vuelvo a leer ese nombre”. Las respuestas de Carla reflejan su incomodidad y el deseo de cerrar cualquier conexión con la etapa previa de Curwen, reafirmando su relación y enviando un mensaje directo a quienes insisten en recordar a la exintegrante de 'JB en ATV'.

Curwen y Carla Campos: ¿cuántos años de diferencia se llevan?

La relación entre Curwen y Carla Campos ha despertado gran curiosidad entre sus seguidores. Víctor Caballero, de 34 años, tiene una diferencia de edad de 11 años con Carla, quien actualmente tiene 23. Carla no solo es conocida por su trabajo como diseñadora gráfica e ilustradora, sino también por su influencia en redes sociales, especialmente en TikTok, donde acumula más de 485 mil seguidores, y en Instagram, donde supera los 72 mil.

Los rumores sobre la vida sentimental de Curwen comenzaron debido a su interacción con la actriz Gabriela Serpa durante su participación en el programa 'Habla good'. Muchos de sus seguidores asumieron una relación entre ellos. No obstante, la reciente confirmación del romance entre Curwen y Carla ha puesto fin a estas especulaciones, consolidándolos como una de las parejas más comentadas del momento.