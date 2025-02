La reconocida actriz y comediante Leslie Moscoso ha sorprendido a sus seguidores al anunciar su regreso a ‘La casa de la comedia’, luego de haber comunicado su retiro artístico. La noticia ha generado gran expectativa entre sus fanáticos, quienes celebran su retorno al conocido programa cómico.

En una reciente entrevista, Leslie Moscoso reveló que decidió retrasar su retiro de la comicidad, después de llegar a un acuerdo con ‘La casa de la comedia’. Como se recuerda, la modelo había anunciado su alejamiento del mundo artístico, lo que causó gran sorpresa en el público.

Leslie Moscoso vuelve a la actuación

La sobrina de Ernesto Pimentel, Leslie Moscoso, ha decidido posponer su despedida de los escenarios tras alcanzar un favorable acuerdo económico que le permitirá seguir formando parte de ‘La casa de la comedia’. En una reciente entrevista con el diario Trome, la modelo brindó algunos detalles.

“Han visto que el público comentaba en redes que no me dejen ir, hemos conversado y llegamos a un acuerdo. Me quedo este 2025, estoy muy agradecida con el cariño del público y con Ponce Producciones”, detalló al respecto.

Asimismo, Leslie Moscoso confesó que, a pesar de estar enfocada en ‘La casa de la comedia’, también organizará su tiempo para seguir estudiando. “Mi reto este año será organizarme y continuar haciendo lo que me gusta, la comicidad, pero sin dejar de lado mi carrera de Derecho y el titularme”, agregó al respecto.

Leslie Moscoso había anunciado el cierre de su carrera de actriz cómica. Foto: difusión

El previo anuncio de Leslie Moscoso

A inicios de 2025, Leslie Moscoso había decidido dar un giro en su carrera. Después de 14 años de dedicación al mundo de la comedia, la talentosa intérprete prefirió abandonar este género para enfocarse en nuevas oportunidades.

“Le digo adiós a mi faceta de actriz cómica. Tomé la decisión de retirarme de la comicidad desde el año pasado; fue difícil, pero deseo salir de mi zona de confort y enfocarme en otros proyectos que tengo bajo el brazo”, detalló en entrevista con el diario Trome. “Son 14 años de carrera artística. La comicidad me ha dado mucho, me ha permitido sacar adelante a mis hijos sola”, añadió al despedirse del género en el mes de enero.