Todo indicaría que la relación entre Leslie Moscoso y su tío Ernesto Pimentel habría sufrido un distanciamiento, según lo que ha confesado la misma bailarina. Según lo que expresó durante su participación en un podcast, ya no se sentía cómoda con el programa ‘El reventonazo de la chola’, por lo que decidió no volver a renovar su contrato.



¿Mala relación con Ernesto Pimentel?



Este miércoles 20 de noviembre, Leslie Moscoso estuvo en el podcast ‘Café con la Chevez’, donde compartió varios detalles de su vida personal y confesó que existe un distanciamiento con su tío Ernesto Pimentel.



“Es mi tío, lo quiero mucho. Quiero decirle que lo quiero mucho, no voy a decir nada más, porque sí, de hecho, hay cosas entre nosotros, pero es mi tío, lo voy a respetar siempre, lo admiro y le agradezco”, confesó sin querer revelar más detalles sobre su relación.

En esa misma línea, Leslie Moscoso reveló por qué decidió no continuar más en el programa ‘El reventonazo de la chola’, señalando que no se sentía cómoda de continuar en la producción de su tío Ernesto Pimentel.



“No me sentía cómoda, amiga. Llegaba un día antes de la grabación y te juro que yo ya estaba de mal humor, inquieta, y me di cuenta de que era porque ya no me sentía bien en el programa. Sentía que ya no encajaba ahí, me sentía desvalorada y, bueno, de pronto hay etapas que se cumplen; ya era el momento de cambiar, de hacer otras cosas. Cumplí mi contrato y ya no renové”, agregó contundentemente.



Leslie Moscoso sobre Pedro Loli



Por otro lado, Leslie Moscoso reveló que su relación con Pedro Loli duró aproximadamente 5 años, aunque todo el tiempo tuvo la sospecha de que él la engañaba.

“Siempre tuve la sospecha de que él me era infiel, siempre las tuve. Me escribían las chicas, me escribían a las redes, a Facebook en ese tiempo. Me mandaban mensajes las chicas: ‘Pedro estuvo con una chica acá’, ‘Pedro estuvo con una chica allá’, pero yo no creía. No lo creía hasta que un día, ya de tantas sospechas, no dormía tranquila”, explicó sobre las infidelidades del músico.