La reconocida actriz coreana Lee Joo Shil falleció el 2 de febrero a los 80 años, según confirmó su agencia 1230 Culture. La veterana actriz, quien participó en 'El juego del calamar 2', había sido diagnosticada con cáncer de estómago hace tres meses. Su funeral se llevará a cabo el 5 de febrero en el Hospital Shinchon Severance en Corea del Sur.

Lee Joo Shil tuvo una destacada trayectoria en la industria del entretenimiento de Corea del Sur, participando en diversas producciones icónicas como 'Train to Busan', 'The Uncanny Counter' y 'Beauty and Mr. Romantic'. Su legado en el cine y la televisión la convierte en una figura inolvidable para los seguidores del k-drama.

Agencia de Lee Joo Shil confirmó la muerte de la actriz

El 2 de febrero, un representante de la agencia 1230 Culture confirmó la triste noticia del fallecimiento de la actriz. "Lee Joo Shil falleció en la mañana de este día", anunció la agencia en un comunicado oficial. La actriz había sido diagnosticada con cáncer de estómago tras una visita al hospital hace aproximadamente tres meses.

Cabe recordar que en 1993, Lee Joo Shil también había enfrentado un diagnóstico de cáncer de mama en etapa tres. Los médicos le dieron menos de un año de vida en ese momento, pero logró superar la enfermedad tras 13 años de lucha. Esta experiencia demostró su fortaleza y determinación a lo largo de los años.

Lee Joo Shil. Foto: difusión

¿Quién fue la actriz Lee Joo Shil?

Lee Joo Shil nació en 1944 y comenzó su carrera en la actuación en los años sesenta en el teatro. Su talento la llevó a participar en diversas producciones televisivas y cinematográficas de renombre en Corea del Sur. Entre sus trabajos más recordados destacan 'Country Diaries', 'The Uncanny Counter' y 'It’s Beautiful Now'.

En 2016, tuvo un papel destacado en 'Train to Busan', interpretando a la Sra. Woo, la abuela del protagonista Seok-woo. En la serie 'The Uncanny Counter', encarnó a Jang Chun-ok, la abuela del personaje principal So Mun, consolidando su imagen de figura materna dentro de la industria.

Más recientemente, Lee Joo Shil formó parte del elenco de 'El juego del calamar 2', en el que interpretó a la madre de Hwang Jun Ho (Wi Ha Joon). Aún no se ha confirmado si la actriz aparecerá en la tercera y última temporada de la serie, que se estrenará en junio de este año en Netflix.