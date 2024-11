Leslie Moscoso no dejó nada en la sombra durante su reciente participación en un podcast de YouTube, donde reveló aspectos desconocidos sobre su vida amorosa y las propuestas que ha recibido de futbolistas de la selección peruana. La actriz cómica compartió que ha sido cortejada por varios jugadores, quienes no solo la han invitado a viajar, sino que también le han ofrecido lujos y regalos. Aunque no reveló nombres, sus palabras han causado revuelo entre los fanáticos del fútbol y la farándula.

Leslie Moscoso expone a jugadores de la selección peruana

Según Moscoso, uno de estos futbolistas le envió mensajes de coqueteo, mientras que otro, también intentó ganarse su atención. "Sí, me escribió un 'chocolate', también uno que tiene orejitas grandes, no voy a decir nombres, pero cuando eres una chica soltera y atractiva, te escriben y te invitan", confesó la actriz.

Sin embargo, Leslie decidió rechazar las invitaciones cuando descubrió que los futbolistas estaban casados. "Estuve por aceptar, pero dije no. Investigué y era casado, dije, no hay forma, qué le pasa. ‘Estoy separado’, me dijo. Yo no estaría con un hombre casado, para qué sí puedo estar con un hombre libre", relató, destacando su negativa ante las propuestas de estos jugadores.

A lo largo de su intervención, Leslie Moscoso también detalló las tentadoras ofertas que los futbolistas de la selección peruana le hicieron, como viajes y compras sin límites. "Te compro todo, pasajes, todo lo que tú quieras, vamos de compritas", le dijeron, pero la actriz dejó claro que no necesitaba la ayuda de nadie para costear su propio estilo de vida. "No, yo puedo comprarme mis cositas sola", expresó con firmeza, subrayando su independencia.

Aunque la actriz no mencionó nombres, las características que mencionó como 'chocolate' y 'orejitas grandes' han encendido la curiosidad entre los seguidores del fútbol peruano. Las especulaciones han comenzado, y la identidad de los futbolistas involucrados en las propuestas sigue siendo un misterio.