Los rumores sobre un posible romance entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han cobrado fuerza en las últimas semanas, a pesar de que ambos han insistido en que solo son amigos. Sin embargo, este lunes, el programa 'Amor y fuego' difundirá un video en el que la bailarina le da un beso al exfutbolista en medio de una fiesta, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores.

En el adelanto del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se observa a Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro disfrutando de la noche en una reconocida discoteca. En las imágenes, Xiomy aparece caminando por la calle mientras come algo, mientras que la 'Foquita' es abordado por fanáticos que le piden fotografías. Sin embargo, el momento más comentado ocurre dentro del local nocturno, cuando Kanashiro se acerca al exseleccionado peruano y le da un beso.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro son captados en salida nocturna

En el adelanto, se muestra un instante en el que Xiomy Kanashiro se inclina hacia Jefferson Farfán y le da un beso. No obstante, debido a la iluminación del lugar, no queda claro si el gesto fue en la boca o en la mejilla. A pesar de la incertidumbre, lo que sí se evidencia en el video es que Farfán no se muestra incómodo en ningún momento, sino que reacciona de manera relajada ante la muestra de afecto de la bailarina.

El programa 'Amor y fuego' promocionó el ampay con la frase: "El beso de Farfán y su nueva bailarina", prometiendo que en la transmisión en vivo se revelarán más detalles sobre la relación entre el exfutbolista y la modelo.

Rumores de romance entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro

Las especulaciones sobre un posible noviazgo entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro han aumentado desde que el exjugador organizó la fiesta de cumpleaños de la bailarina en su casa. En la celebración estuvieron presentes amigos y familiares cercanos, lo que avivó aún más las versiones de que tendrían algo más que una amistad.

A pesar de ello, Xiomy Kanashiro ha negado en diversas entrevistas que exista una relación sentimental con Jefferson Farfán. Sin embargo, personas cercanas a la bailarina sostienen que el vínculo entre ambos es más que una simple amistad, pero aún no ha sido oficializado.