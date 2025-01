Xiomy Kanashiro comparte sugerente canción tras rumores de romance con Jefferson Farfán: "¿Para qué seguir disimulando?"

La modelo y participante de 'La casa de la comedia', Xiomy Kanashiro, se ha convertido en el foco de atención en las redes sociales luego de que surgieran especulaciones sobre una posible relación sentimental con el futbolista Jefferson Farfán. Los rumores se intensificaron durante la celebración del cumpleaños de la modelo, donde la 'Foquita' estuvo presente y protagonizó un gesto que no pasó desapercibido.

Xiomy Kanashiro lanza indirecta en redes sobre Jefferson Farfán

Durante la fiesta, que tuvo lugar en la casa de Xiomy Kanashiro, el futbolista fue fotografiado junto a la modelo en varias ocasiones. Sin embargo, fue un detalle en particular el que llamó la atención de los asistentes y seguidores: Farfán cargó la torta de cumpleaños, lo que para muchos pareció un acto significativo en su relación con la modelo.

A lo largo del evento, la modelo compartió en sus redes sociales varias imágenes que mostraban detalles exclusivos de la celebración. En una de las fotografías, se la puede ver rodeada de globos blancos y rojos, luciendo un elegante vestido negro y posando junto a un ramo de más de 100 rosas.

En la publicación, Xiomy escribió: “Una noche inolvidable”, dejando entrever la importancia del evento. No obstante, lo que llamó aún más la atención fue la canción que Kanashiro eligió compartir en sus redes sociales tras la celebración: "Mi Refe" de Beéle y Ovy On The Drums. La letra de la canción, que habla de un amor que ya no puede seguir ocultándose, fue interpretada por algunos de sus seguidores como una posible referencia a Jefferson Farfán.

La letra de la canción menciona: “Todo el mundo ya supone que tú y yo somos algo, confirman en la calle que contigo es algo. Entonces, ¿para qué mentirnos más? No sé para qué seguir disimulando más. ¿Qué importa un c* lo que piensen los demás? Tú y yo nacimos para estar juntos...”.