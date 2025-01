El exfutbolista Jefferson Farfán y la exintegrante de ‘Alma Bella’, Xiomy Kanashiro, han sido vinculados sentimentalmente tras ser ampayados juntos en varias ocasiones. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha oficializado su relación, y cuando la bailarina fue entrevistada en programas de farándula, evitó dar detalles sobre Farfán, asegurando que solo lo conoce.

Ahora, quien ha roto su silencio sobre el tema es Darinka Ramírez, la madre de la hija de Jefferson Farfán. La modelo decidió compartir su opinión sobre Kanashiro en sus redes sociales, luego de un peculiar comentario de un usuario.

Darinka Ramírez pide que no la comparen con Xiomy Kanashiro

Jefferson Farfán reveló anteriormente su excelente relación amical con Darinka Ramírez tras convertirse en padre nuevamente, mostrando su vínculo familiar en redes sociales con tiernas fotos del cumpleaños de su hija. Desde ese momento, el exfutbolista ha demostrado lo bien que se lleva con la modelo.

Sin embargo, una publicación del conductor de ‘enfocados’ junto a una mujer, que muchos identificaron como Xiomy Kanashiro, desató comparaciones entre las dos. Un cibernauta afirmó que "Darinka Ramírez es 50 veces mejor que la bailarina". Este comentario no pasó desapercibido para la modelo, quien respondió de manera contundente en sus redes sociales, dejando claro su punto de vista sobre la comparación.

"La belleza no está en el físico donde todos la buscan, sino en el corazón donde pocos saben llegar", escribió Darinka Ramírez, dejando una profunda reflexión en Instagram. Aunque ha intentado mantenerse al margen del nuevo vínculo amoroso de Jefferson Farfán, los seguidores no tardaron en mencionar a Xiomy Kanashiro en sus comentarios. Frente a las comparaciones, la empresaria fue clara: "No comparen, todas tienen lo suyo". Con estas palabras, Darinka dejó en evidencia que no tiene ningún problema con Xiomy y que, para ella, cada mujer tiene su propio encanto.

Publicación realizada por Darinka Ramírez refiriéndose a Xiomy Kanashiro. Foto: Instagram.

Xiomy Kanashiro detalla qué relación tiene con Jefferson Farfán

Durante una reciente transmisión en vivo, Xiomy Kanashiro fue inundada con preguntas sobre qué relación tiene con Jefferson Farfán, especialmente después de que el exfutbolista le celebrara su cumpleaños en su lujoso 'búnker' y de ser captados juntos disfrutando de un día en la playa. Frente a las insistentes dudas de sus seguidores, Xiomy dejó a todos sorprendidos con una respuesta breve pero contundente.

"Todo está bien. Mientras él esté feliz y yo también, todo está bien. (...) es mi vida privada. Claro que es mi amigo y así va a ser siempre", dijo la licenciada en Comunicaciones.