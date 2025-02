El exintegrante de Skándalo, Luigui Carbajal, se pronunció sobre los rumores que lo vinculan con Xiomy Kanashiro tras los besos que se dan en los sketches de 'La casa de la comedia'. En una entrevista con Trome, el líder de Los Carbajal aseguró que todo es parte de su trabajo y que no teme una reacción de Jefferson Farfán, quien viene siendo relacionado sentimentalmente con la modelo.

“No creo que suceda algo así, creo que todos hemos visto que no hay una oficialización. Si ellos fueran enamorados, novios, salientes, pareja, no sé... pero igual, el reclamo no sería conmigo, sería con ella”, expresó Carbajal, restando importancia a la presunta relación entre Kanashiro y el exfutbolista.

Luigui Carbajal aclara que todo es parte de su trabajo

El comediante dejó en claro que las escenas con Xiomy Kanashiro no trascienden lo laboral y que su familia entiende la naturaleza de su trabajo. “Todo es chamba, solo chamba. No mezclo el trabajo con la vida personal”, afirmó Carbajal. Asimismo, descartó que su esposa tenga algún tipo de celos por sus interacciones en el programa humorístico. “Mi esposa no me reclama esas cosas, ni con Xiomy, ni con Leslie Moscoso, ni Dayanita, ni Milechi, ni con otra. Ella sabe que es trabajo, no hay nada más allá de eso”, enfatizó.

Además, Luigui Carbajal resaltó que dentro de la comedia hay improvisación en los diálogos y gestos, pero siempre con respeto. “Sería una falta de respeto que uno haga cosas fuera de escena, fuera de las grabaciones y eso no es correcto”, aseguró.

¿Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán están en una relación?

Los rumores sobre un posible romance entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán se avivaron luego de que el exfutbolista organizara una fiesta de cumpleaños para la modelo en su casa, donde asistieron familiares y amigos cercanos.

A pesar de ello, Kanashiro ha declarado en múltiples entrevistas que solo mantiene una amistad con el exjugador. Sin embargo, allegados a la modelo sostienen que la relación ya es un hecho, aunque aún no la han oficializado.