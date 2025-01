En una reciente entrevista para el programa 'Amor y fuego', Xiomy Kanashiro se convirtió en el centro de atención al hablar abiertamente sobre su relación con Jefferson Farfán. Aunque la modelo e influencer ha desmentido en varias ocasiones estar en un romance con el exfutbolista, sus declaraciones han dado mucho de qué hablar. Entre risas, Kanashiro confesó que siente atracción por "los morenos", lo que generó especulaciones sobre su cercanía con la ‘Foquita’.

Los rumores sobre un vínculo amoroso entre Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán surgieron semanas atrás, cuando se filtró un video donde ambos parecían estar disfrutando de un viaje juntos a Tarapoto. A pesar de que la modelo ha aclarado que solo son amigos, su reciente comentario ha aumentado la curiosidad de sus seguidores y del público en general.

¿Cuál es la opinión de Xiomy Kanashiro sobre Jefferson Farfán?

Durante la entrevista, el reportero le preguntó directamente a Xiomy qué opinaba sobre Jefferson Farfán. La influencer no dudó en elogiarlo: "Bueno, a mí me gustan los morenos. Me parece un hombre hecho y derecho", expresó. Esta frase rápidamente se viralizó en redes sociales, generando todo tipo de comentarios entre los fanáticos de ambos.

Además, Kanashiro explicó que su amistad con Farfán tiene raíces en el ámbito deportivo. "Es que él también es amistad de mi familia por el deporte. Nos conocemos del vóley, fútbol, ya lo expliqué, somos un mismo mundo y le deseo lo mejor", agregó, reafirmando que entre ambos solo existe una buena relación amical.

¿Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán pasaron juntos Año Nuevo?

Otra de las preguntas que surgió en la conversación fue si ambos habían pasado Año Nuevo juntos, pero Xiomy Kanashiro descartó esta posibilidad. "Esa es mi casa. No pasé con él Año Nuevo. Todo superbién con ello, nos van a seguir viendo juntos porque somos amigos y todo bien", aclaró.

Pese a sus respuestas, la conexión entre Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro sigue siendo tema de conversación en redes sociales, donde los seguidores de ambos están atentos a cualquier pista que confirme o desmienta los rumores.