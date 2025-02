Desde hace algunos días, el nombre de Kiara Lozano ha sido tendencia en redes sociales debido a especulaciones sobre un posible embarazo. La vocalista de Corazón Serrano, una de las agrupaciones de cumbia más exitosas del Perú, se convirtió en el centro de comentarios luego de que seguidores notaran un leve abultamiento en su abdomen durante un video que realizó con un popular tiktoker.

Ante la ola de rumores, la cantante decidió pronunciarse y aclarar la situación a través de sus redes sociales. Con su característico sentido del humor, Kiara Lozano desmintió la noticia y explicó el verdadero motivo de su apariencia en el escenario.

Kiara Lozano responde a los rumores de embarazo

A través de su cuenta oficial de Instagram, Kiara Lozano negó estar embarazada y abordó el tema con naturalidad. "Tengo algo muy importante que decirles y confesarles, y sí, no tengo por qué negarlo (...) Me puse al tanto de todos sus comentarios tan lindos e inocentes, y si no quiero negarles absolutamente nada, de que mi hermosa y pronunciada pancita se debe a que me encanta tragar, me gusta comer rico, y es por eso que mi panza estaba así de grande (...) Y también me faltó ir al baño, por eso estaba así.", comentó la artista, generando risas entre sus seguidores.

Luego de su pronunciamiento, las redes sociales se llenaron de mensajes de respaldo para la cantante de Corazón Serrano. Frases como "Eres única", "Siempre auténtica" y "A todos nos pasa" inundaron los comentarios en sus publicaciones.

Kiara Lozano, quien se ha ganado un lugar especial en la agrupación gracias a su talento y carisma, continúa enfocada en su carrera musical. Con giras nacionales e internacionales programadas, la artista sigue conquistando al público con su potente voz y presencia en el escenario.