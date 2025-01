La cantante de cumbia Kiara Lozano se pronunció sobre el incidente viral que protagonizó junto al animador Dani Daniel durante un concierto de Corazón Serrano el pasado fin de semana. Lozano utilizó sus redes sociales para aclarar los hechos y desmentir las acusaciones de un supuesto momento incómodo entre ambos, resaltando la amistad que los une.

Kiara Lozano cuenta qué ocurrió realmente con animador de Corazón Serrano

El incidente que llamó la atención de los seguidores ocurrió mientras Kiara Lozano interpretaba su éxito “Bomba Chuchaqui”. Durante la presentación, Dani Daniel subió al escenario para animarla con frases como “Muévelo, muévelo”. Posteriormente, se inclinó hacia ella para susurrarle algo al oído, lo que provocó una seria respuesta de la cantante antes de que continuara con su actuación.

A través de una transmisión en vivo en TikTok, Dani Daniel invitó a Kiara Lozano para abordar la controversia. Durante la conversación, la cantante negó categóricamente cualquier situación de acoso y explicó que su reacción en el escenario se debió a una situación personal que no compartió públicamente en ese momento.

“En la ‘Bomba Chuchaqui’ no pude moverme mucho porque estaba en mi primer día del periodo. La gente comenzó a inventar cosas, pero fue simplemente eso”, explicó Kiara entre risas. “Dani se me acercó y me dijo: ‘Muévete, oye’, y yo le respondí: ‘Ya, oye’. No entiendo de dónde sacan que hubo acoso. No iba a decir frente al público: ‘No puedo bailar porque estoy con la regla’. No exageren”, aclaró.

Por su parte, Dani Daniel también expresó su malestar por las críticas. “La gente no sabe que tú y yo somos amigos y que siempre nos jugamos así. Lo llaman acoso, pero no es así. Hasta te abrazo y te ayudo a caminar cuando lo necesitas”, comentó el animador.

Kiara reforzó sus palabras, asegurando que Dani es alguien de confianza y cercano. “Con Dani salgo a comer en Lima. Nos llevamos muy bien. Es mi pata y me cuida bastante”, concluyó la cantante.