Kiara Lozano, reconocida cantante de Corazón Serrano, ha conquistado al público con éxitos como 'Zuumbalo', 'Mix cholito' y su reciente colaboración con Dina Páucar. Con más de dos años en esta icónica agrupación de cumbia piurana, la joven de 23 años anunció que continuará formando parte del grupo por una temporada más. Sin embargo, dejó en claro que desea concretar sus proyectos personales fuera de la música.

La cantante del grupo piurano destacó que su actual decisión no responde a críticas ni conflictos internos, sino a una visión más profesional de su futuro.

¿Kiara Lozano renunciará a Corazón Serrano?

La intérprete confirmó que seguirá siendo parte de Corazón Serrano, mientras se prepara para el gran reto del aniversario de la agrupación, el cual se celebrará por primera vez en el Estadio nacional. “Estoy ansiosa, no sé lo que va a pasar, qué género vamos a cantar o con qué artista vamos a compartir, pero estoy lista para lo que venga”, comentó emocionada.

Pese a su entusiasmo, Kiara también dejó claro que este tiempo en la agrupación es transitorio, ya que planea retomar sus estudios y cumplir metas personales que dejó en pausa para dedicarse de lleno a su vida artística. "Aquí en corazón Serrano me voy a quedar una temporada más, el público ya lo sabe, más adelante todavía no lo sabemos porque dentro de mi vida personal también tengo como una meta", aseguró la cantante.

¿Qué planes tiene Kiara Lozano para su futuro?

Además de su carrera artística, Kiara Lozano dejó entrever su interés por concluir una carrera profesional. "Desarrollar una carrera profesional porque lo dejé en una parte para poder hacer también una vida artística. La estoy viendo ahora que me encanta, pero también tengo vocación para el estudio, me gusta el estudio, así que espero en algún momento también poder cumplir esa meta en algún tiempo, que se me dé, pero de que lo voy a hacer, lo voy a hacer. Es una meta que tengo que cumplirla, ya la tracé y la tengo que hacer", afirmó.

Aunque no reveló detalles específicos sobre qué área profesional le interesa, enfatizó que no abandonará el escenario y el día que deje Corazón serrano lo comunicará a sus fans. "El público siempre se va a enterar porque yo lo voy a decir por qué por eso siempre está ahí, no bien para apoyarte y porque se merece mucho respeto y también porque quiere saber no un poco de nuestra vida”, aseguró la cantante.