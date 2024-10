La reciente gira europea de Corazón Serrano sigue sacando chispas. Luego de que se viralizaran algunos videos donde se veía a algunas cantantes un poco apagadas sobre los escenarios, Kiara Lozano abordó las críticas sobre su rendimiento en los últimos conciertos, especialmente aquellos comentarios que señalan que a veces parece desanimada o cansada durante sus actuaciones.



Kiara Lozano se defiende de las críticas



La cantante Kiara Lozano, quien impactó al revelar que las chicas de Corazón Serrano no son sus amigas, admitió de manera sincera que, en ciertos momentos, el cansancio es inevitable, pero siempre trata de gestionarlo para que no afecte su presentación ante el público.



"Dicen que me duermo en el escenario. Yo ya les he dicho que si me siento cansada, a mí se me nota, se los juro horrible. Justo en esos 5 segundos de cansancio extremo nos graban", comentó Kiara Lozano durante un ‘live’, refiriéndose a los momentos en los que el cansancio puede ser percibido por la audiencia.

Kiara Lozano responde a haters por su estado de ánimo en conciertos. Foto: Facebook/Corazón Serrano

Kiara Lozano promete mejor en los shows



A pesar de estas críticas, la intérprete de temas como ‘Heridas de amor’, ‘Mix zúmbalo’ y ‘Mix cholito’ mantiene una actitud positiva y ve estos cuestionamientos como una oportunidad para optimizar su desempeño sobre los escenarios.



"Los comentarios negativos están presentes, pero yo los tomo de manera positiva para poder mejorar. Entonces, por más cansada que esté, voy a intentar que no se me note el cansancio y pueda mostrarme de manera diferente en el escenario. Se los digo tranquila", agregó la vocalista de Corazón Serrano.



Tras el video que se subió a TikTok, algunos usuarios no tardaron en dejar sus comentarios. “Kiara y Briela siempre son apáticas”, “Ponle actitud o da un paso al costado”, “Si estás cansada, renuncia, hay más chicas que quieren estar en tu lugar”, “Kiara, sigue adelante. Todo el mundo se cansa y aquellos comentarios que dicen que ‘uno no se cansa’, es mentira” y “Si ganas bien, debes esforzarte… sino cambio de equipo”; fueron algunas de las reacciones.



Kiara Lozano revela que no tiene amigas en Corazón Serrano



Kiara Lozano fue muy sincera al referirse a su relación con las integrantes de Corazón Serrano, indicando que, aunque mantiene una relación cordial, no considera a ninguna de ellas como amiga cercana. "Muchos me preguntan cómo me llevo con las chicas. Yo no soy amiga de ninguna de las chicas. Son mis compañeras de trabajo. No son mis íntimas", confesó la intérprete selvática.



La cantante también comentó que sus verdaderas amistades están en la selva, destacando a Jazmín, su mejor amiga de toda la vida. "Ella conoce mi vida desde que era chiquita y siempre sabe mis problemas, le cuento mis problemas, está conmigo en mis peores momentos. A eso se le llama amigas", explicó.

Kiara, quien celebró el éxito de ‘Mix cholito’, también destacó la importancia de un ambiente laboral positivo, sin la necesidad de establecer amistades profundas con cada colega. "De llevarse bien con todas las personas, por supuesto. Y, si se trata del trabajo, pues tienes que saber lidiar con los compañeros del trabajo positivamente y llevar un ambiente laboral positivo", señaló.



Finalmente, Lozano dejó claro que, aunque no tiene una relación estrecha con sus compañeras, siempre se esfuerza por mantener un trato profesional y cordial. "No somos amigos, íntimos, pinky Friends, nada de eso. No tengo amistad con nadie del grupo, pero sí me llevo bien con todos, porque así tiene que ser en el trabajo", concluyó.