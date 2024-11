La colaboración entre Kiara Lozano y Dina Páucar sorprendió a muchos seguidores con su emocionante interpretación del ‘Mix Dina’, que incluye éxitos como 'Todo empezó'. Ambas artistas lograron conmover al público durante los conciertos de Corazón Serrano en el evento 'Acceso al Corazón II', celebrado en el Coliseo Dibós. Este proyecto, recientemente estrenado en YouTube, alcanzó el millón de vistas el 22 de noviembre y fue tendencia en la plataforma.

En entrevista exclusiva, la cantante de 23 años expresó su gratitud hacia el público y la 'Diosa Hermosa del Amor' por el apoyo, y reconoció que esta colaboración representa un ejemplo claro de cómo la música peruana puede unir generaciones y estilos.

—¿Cómo tomaste la noticia de que tu video junto a Dina llegó al millón de vistas en YouTube y que fue tendencia en varios países?

—La verdad con mucha alegría con mucho agradecimiento, por supuesto a todo el público también no me lo esperaba para mí ha sido una sorpresa muy grande, no solo ser tendencia aquí en nuestro país no, sino también haber visto en esta lista de países, pues que no habían estado, quizás en la lista anteriormente por parte de nosotros como tendencia, sino que por influencia también del público de la señora Dina Páucar hemos podido llegar también a estos países.

—¿Cuál es el secreto de que tema que grabas, tema que se vuelve éxito?

—Creo que no hay ningún secreto aquí, ya que el corazón Serrano es muy querido la señora Dina Páucar también es muy querida, así que creo que simplemente fue un plus fusionar el género que ellas desarrolla junto a corazón Serrano y pues salió un producto muy bonito que le gustó al público y creo que eso, pues está dando resultados.

—¿Qué representa Dina Páucar en tu carrera?

—Dina Páucar para mí es un ejemplo de una que tiene una trayectoria muy conocida, querida y amada aquí en Perú, así que, definitivamente, en este camino que recién he comentado hace poco, tres años, creo que es un ejemplo claro a seguir, de cómo hay que llevar las riendas de esta vida musical, que no es nada fácil, para poder hacer las cosas bien, y que con el transcurso y el pasar de los años, pueda seguir teniendo el cariño del público, así como lo tienen hacia ella, y espero que también me pueda pasar.

—¿Crees que el tener tantos seguidores, así como ‘haters’, ayuda a posicionar tus videos?

—Claro, por supuesto que sí incluso en mis redes sociales, digamos en TikTok que es una plataforma muy usada, ya llegué al millón de seguidores y creo que es parte también de la comunidad de 'haters' que están ahí escondidos para que siempre estén mandando sus comentarios y haciendo lo que hacen los 'haters', pero de todas maneras como yo siempre les digo a los chicos, cuando hago mis transmisiones los likes todo suma, así que no hay problema. Yo sé que también acá están así como gente que me apoya también por aquí hay fans confundidos, pero no hay problema porque también suman y gracias a todos y ya pudimos llegar al millón de seguidores en TikTok.