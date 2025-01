El regreso de 'Magaly TV, la firme' genera gran expectativa en el mundo del espectáculo, y uno de los más atentos a su estreno es Paco Bazán. El conductor de 'El deportivo en otra cancha' reconoció que espera con incertidumbre el retorno de Magaly Medina, pues no sabe qué dirá sobre su reciente cercanía con Susana Alvarado, cantante de Corazón Serrano.

En los últimos días, Bazán ha estado en el ojo público tras ser captado en un bar de San Isidro junto a la artista. La situación tomó más relevancia cuando se reveló que el exfutbolista le envió flores amarillas, un gesto que muchos interpretaron como una señal de interés romántico. Sin embargo, él ha insistido en que su relación con Alvarado no responde a fines mediáticos.

¿Qué dijo Paco Bazán sobre el regreso de Magaly Medina?

El conductor deportivo tiene un vínculo especial con Magaly Medina, quien lo considera su 'ahijado', pero esto no lo exime de ser blanco de sus críticas cuando la periodista lo considera necesario. Por ello, su regreso a la televisión genera cierta preocupación en él. "¡Vuelve la madrina! Tiembla Chollywood, tranquilo porque regresa 'Magaly TV, la firme' por ATV. Está la madrina de regreso, vamos a ver qué tendrá que decir la madrina...", comentó en su programa con evidente expectación.

Bazán es consciente de que la periodista podría cuestionarlo por su cercanía con Susana Alvarado, especialmente por los gestos de cariño que ha tenido con ella. Aunque aún no se ha confirmado si el tema será abordado en el primer programa de la temporada, el exarquero sabe que cualquier detalle que genere polémica será motivo de análisis en el espacio de Medina.

Paco Bazán y su relación con Susana Alvarado

El exfutbolista ha tratado de minimizar las especulaciones sobre su relación con la cantante de Corazón Serrano, asegurando que su vínculo es genuino y no una estrategia para llamar la atención. "¿Cómo voy a basar una amistad tan bonita en algo mediático? No está bien", expresó en una transmisión en vivo por TikTok, rechazando la idea de que su acercamiento con Alvarado sea un simple espectáculo.

Además, dejó en claro que no desea exponer detalles íntimos de su relación. "Hay cosas que no voy a decir porque también le pertenecen a otra persona", sostuvo. Sin embargo, reconoció que la presión mediática podría afectar su vínculo con la cantante. "Les soy honesto, ahora que pude conocerla más y conversar con ella, no me gustaría perderla o alejarla por toda esta exposición", admitió, dejando entrever su preocupación por la situación.