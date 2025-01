Paco Bazán respondió directamente a los rumores sobre su posible relación con Susana Alvarado, vocalista de Corazón Serrano, luego de ser ampayado en una salida nocturna. En una reciente entrevista, el exfutbolista aclaró que no está buscando aprovecharse de la atención mediática y manifestó su admiración por la cumbiambera.

El conductor y la cantante han sido vinculados en rumores de romance tras ser captados juntos en un bar de San Isidro en un ampay difundido por Instarándula. Ambos aún conservan su pulsera de hilo rojo, símbolo de la promesa que hicieron de reencontrarse en el concierto de Corazón Serrano el 8 de marzo en el Estadio San Marcos.

Paco Bazán se pronuncia sobre Susana Alvarado y los rumores de una relación

Paco Bazán decidió aclarar la situación en una entrevista para El Comercio, donde dejó claro que no está buscando aprovecharse de la atención mediática. “Si algún día me ven en un videoclip de Corazón Serrano, renuncio a ATV. No lo necesito. Nunca me he movido así, no tengo ninguna estrategia de marketing", afirmó el exfutbolista.

En la misma entrevista, Paco Bazán aprovechó para hablar sobre su admiración por Susana Alvarado, resaltando su carácter y talento. “Es una mujer espectacular, talentosa, elegante y con una voz maravillosa", expresó, destacando las cualidades humanas y profesionales de la vocalista. Sin embargo, pese a la evidente admiración que siente por ella, el exfutbolista prefirió mantener en reserva los detalles sobre su vida personal.

Paco Bazán y Susana Alvarado. Foto: difusión

Paco Bazán confirma proceso de divorcio con su exesposa Janice

En medio de los rumores sobre su relación con Susana Alvarado, Paco Bazán también abordó un tema personal muy relevante: su proceso de divorcio con Janice, madre de sus hijos. El exfutbolista confirmó que está en medio de los trámites para finalizar su matrimonio, un proceso que se ha visto expuesto al público debido a su participación en los medios y su presencia en el programa 'El deportivo en otra cancha'.

El exarquero, quien ha sido muy abierto sobre su vida personal, expresó que la separación con Janice es parte de un proceso de transformación y crecimiento personal. "Hoy en día, la ley te permite un divorcio express, y tengo ese conocimiento porque estoy en ese proceso", afirmó, dando detalles sobre lo que está viviendo. Sin embargo, a pesar de los desafíos que conlleva un divorcio, el conductor reflexionó sobre el tema, afirmando que uno no puede forzar a nadie a quedarse a su lado, y que las personas deben ser libres de tomar sus propias decisiones. "El amor se acaba, y ya está", aseguró.