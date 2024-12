El conductor deportivo Paco Bazán sorprendió al público durante una entrevista en el programa 'Magaly TV, la firme', al anunciar que ha decidido no insistir más en su relación matrimonial con Janice, madre de sus hijos. Tras varios intentos fallidos por retomar su vida en pareja, el exarquero señaló que ahora busca priorizar su bienestar personal y emocional.

Paco Bazán confiesa que dejará el celibato tras no lograr reconquistar a su esposa

Durante la conversación, Paco Bazán compartió detalles de su decisión de dejar atrás sus esfuerzos por reconstruir su matrimonio. “Seré más terrenal. Voy a mundanizarme. He visto que esa roca está difícil. Si es verdad y he aprendido en este proceso largo, que uno tiene que aprender a quererse. Esto no quiere decir que le pongo fin a una lucha, creo haber hecho todo lo que está a mi alcance para reconstruir una familia”, declaró.

El conductor explicó que, aunque sus intentos por recuperar su matrimonio fueron motivados principalmente por sus hijos, los constantes rechazos lo llevaron a reflexionar profundamente. “Mucha gente pensaba que era por una persona, pero es por la familia. En un momento te golpeas tanto y hay tanto rechazo, que hay que quererse”, sostuvo.

Paco Bazán dejó en claro que, aunque el deseo de reconstruir su familia siempre estuvo presente, es momento de aceptar que ese capítulo de su vida ha llegado a su fin. “He meditado y reflexionado por mis hijos”, comentó, reafirmando su compromiso de seguir siendo un padre presente y de mantener el bienestar de sus pequeños como prioridad.

Además de abordar su situación personal, Paco Bazán reveló que ha retomado su amistad con su colega Ely Yutronic, con quien tuvo varios desencuentros a inicios de año.