El conductor de televisión Paco Bazán se encuentra en el centro de la atención pública después de que su vínculo con Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, fuera expuesta por un ampay que los captó disfrutando de una cita en un exclusivo bar. A pesar de los rumores y la especulación sobre un posible romance, Paco Bazán se mostró claro al respecto en un reciente live de TikTok, donde reveló detalles sobre su relación con la cantante.

El exfubolista sorprendió a sus seguidores al hablar de manera sincera sobre lo que realmente le importa en esta nueva etapa de su vida. A través de sus palabras, dejó claro que su relación con Susana va más allá de la fama o del deseo de generar atención mediática. El conductor expresó que prefiere mantener su amistad con Alvarado de forma genuina, sin recurrir a estrategias para aumentar su visibilidad pública.

Paco Bazán se sincera sobre su relación con Susana Alvarado

En su live de TikTok, Paco Bazán explicó que no desea utilizar su relación con Susana Alvarado para generar más audiencia o números en sus redes. "Como basar una amistad tan bonita como para fines de números, es como decir: 'ya gente, si llegamos a mil conectados, la llamo', no está bien", dijo. Con un tono de honestidad, Bazán enfatizó que lo que más le importa es cuidar una amistad verdadera, que ha ido forjando con el tiempo, más allá de lo que los medios o las redes sociales puedan decir.

"En serio, les soy honesto, ahora que pude conocer un poco más y conversar más, es un lindo ser humano. Entonces no me gustaría, que si la vida me da la oportunidad de conocer a una buena amiga que me acompañe, compartir cosas como amigos, espantarla o perderla porque no supera toda esta situación", agregó el conductor.

A pesar de las imágenes captadas en su cita, donde ambos se mostraron muy cercanos, Bazán expresó que no todo lo que ocurre en su vida debe ser utilizado con fines mediáticos. "Hay una parte bonita que quiero cuidar", concluyó, haciendo énfasis en que lo más importante es que lo vivido entre ellos sea respetado en su dimensión personal y no explotado públicamente.