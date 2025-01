La polémica estalló en ATV luego de que Magaly Medina expresara su malestar por la reciente entrevista que Andrea Llosa le realizó a Christian Cueva. La conductora de espectáculos dejó clara su indignación, asegurando que su equipo ya estaba en conversaciones con el futbolista para tenerlo como invitado exclusivo en su programa.

En declaraciones para el diario Trome, Magaly Medina calificó la entrevista como "fuera de lugar" y cuestionó la decisión del canal de permitir que otro programa aborde un tema que, según ella, pertenece al mundo del espectáculo. Además, deslizó la posibilidad de abandonar ATV en 2026 debido a lo que considera una falta de respeto por parte de la televisora.

Magaly Medina arremete contra ATV y Andrea Llosa

La popular 'Urraca' no ocultó su molestia y lanzó duras críticas contra Andrea Llosa. Según Magaly Medina, la entrevista con Christian Cueva no solo fue una sorpresa, sino también un desaire por parte del canal. "Te juro que esa entrevista dio vergüenza ajena, ¿para eso me lo quitas? Zapatero a tus zapatos, vete con tu ADN. Era un personaje mío, veníamos negociando con él y si a ti te llamaron al Instagram y Cueva te escribió, tú le dices: Magaly es la que se encarga de espectáculos", expresó con evidente disgusto.

Aunque tiene contrato firmado hasta finales de este año, Magaly Medina no descarta un futuro fuera de ATV. En sus declaraciones, dejó entrever que este tipo de situaciones podrían influir en su decisión de continuar o no en la televisora. "Esta falta de respeto del canal me ha parecido tan grande que, lógicamente, este año voy a cumplir mi contrato porque ya lo firmé antes de irme de vacaciones, pero el próximo año no lo sé. La verdad, estoy muy molesta y fastidiada", afirmó.

Además, sugirió que ATV estaría priorizando a Andrea Llosa a pesar de que, según sus palabras, la periodista habría perdido relevancia en la pantalla chica. “ATV siempre ha sido mi casa, pero parece que hay gente en el canal que quiere mantener a Andrea, cuando es un talento que ya perdió su talento", señaló la 'Urraca'.