Yahaira Plasencia ha expresado su descontento tras las declaraciones de Josimar, quien afirmó que Daniela Darcourt es una mejor cantante. La artista, conocida por su potente voz y carisma, no dudó en manifestar su opinión en redes sociales, donde defendió su trayectoria y logros en la música.

Este fin de semana, Yahaira Plasencia compartió una particular publicación en sus redes sociales, después de que Josimar la descalificara como referente de la salsa peruana. El fuerte dardo ha sido relacionado con el cantante, tras la entrevista que brindó hace unos días.

La publicación de Yahaira Plasencia

Al parecer, Yahaira Plasencia no ignoró los comentarios de Josimar, luego de la entrevista que brindó el salsero, donde resaltó que no la consideraba entre las principales exponentes de la salsa peruana.

Ante ello, Yahaira Plasencia, este domingo 26 de enero, publicó un curioso mensaje que parecía haber estado dirigido a Josimar, por la manera irónica en la que se pronunció, curiosamente, tras la entrevista del cantante.

“Si quieren portadas y hacer que la gente se acuerde de ti… habla de mí. Sígueme para más consejos”, escribió la artista en sus historias de Instagram, provocando diferentes reacciones entre sus seguidores y que se cuestionaran si la publicación era para Josimar.

Publicación de Yahaira Plasencia en sus redes sociales. Foto: Instagram



¿Qué dijo Josimar previamente?

Yahaira Plasencia ha respondido a las declaraciones de Josimar, quien afirmó que Daniela Darcourt es la principal exponente de la salsa peruana, gracias a su proyección a nivel internacional. En sus comentarios, Josimar también mencionó que Plasencia no se encuentra entre las artistas más destacadas del género.

“Para mí, la número 1 es Daniela Darcourt, que está saliendo, se está apalancando bien con Tito Nieves. Sé que ha tocado en Colombia, nos hemos cruzado. Yahaira, no lo sé; yo creo que no, no entra. Está trabajando para lograrlo, pero no, ella no entra”, sentenció el cantante en la entrevista.