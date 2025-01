El cantante Josimar Fidel encendió la polémica al expresar su opinión sobre el panorama de la salsa en Perú, descalificando a Yahaira Plasencia como un referente en el género y destacando a Daniela Darcourt como la verdadera líder de la salsa en el país. La declaración fue realizada en una reciente entrevista a un medio local, donde el intérprete dejó en claro su postura sobre el lugar que ocupa la intérprete de “Y le digo” en el plano musical local.

Josimar critica trayectoria musical de Yahaira Plasencia

Para Josimar, Daniela Darcourt, quien ha logrado destacarse internacionalmente con su colaboración con el reconocido Tito Nieves, es la número uno en el género. Según él, Darcourt está logrando abrirse camino con esfuerzo y dedicación, y su presencia en Colombia es un claro indicio de su creciente popularidad.

“Para mí, la número 1 es Daniela Darcourt, que está saliendo, se está apalancando bien con Tito Nieves. Sé que ha tocado en Colombia, nos hemos cruzado", comentó el cantante a Expreso. Por otro lado, refiriéndose a Yahaira Plasencia, Josimar no fue tan amable, asegurando que ella aún está lejos de alcanzar esa posición. “Yahaira, no lo sé; yo creo que no, no entra. Está trabajando para lograrlo, pero no, ella no entra”, sentenció sin rodeos.

Pero eso no fue todo. Josimar no solo causó controversia por sus declaraciones sobre Yahaira Plasencia, sino también por sus comentarios sobre la salsa en Perú.

“No hay una industria de salsa. Lo que logré fue eso, que se tenga una industria. Se logró que las orquestas de salsa tengan un buen show, que inviertan en ellos mismos porque yo fui el único artista que cambió la salsa en Perú, así le duela a quien le duela", afirmó. Josimar explicó que, aunque no modificó el ritmo de la salsa, sí revolucionó el "performance" de los artistas en el género.