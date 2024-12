La cantante Yahaira Plasencia dejó una huella especial en vísperas de la Navidad al organizar un emotivo evento en el que obsequió regalos a diversos niños. La salsera, conocida por su carisma, se dedicó a hacer sonreír a los más pequeños, convirtiendo la celebración en un momento inolvidable para todos los asistentes.

Yahaira Plasencia revela anécdota de su infancia

Recientemente, Yahaira Plasencia compartió un emotivo video en sus redes sociales, en el que se la puede ver disfrutando de un hermoso momento junto a varios niños, gracias al apoyo de su club de fans, los Yahalovers. En el clip que compartió en Instagram, se observa cómo se distribuyeron diversos regalos y dulces entre todos los asistentes, creando un ambiente festivo y lleno de alegría.

En ese contexto, Yahaira Plasencia sorprendió al realizar una emotiva anécdota de su infancia, que impactó a todos.

“Yo también, al igual que ustedes, he ido a muchísimas chocolatadas. Mi mamá siempre me llevaba. Me veo en ustedes cuando era chiquitita, igualita. Iba por un panetón, iba por una taza de chocolate, iba por un regalito y estoy súper feliz de poder acompañarlos”, mencionó.

Asimismo, Yahaira Plasencia se destacó por su energía al animar y jugar con los niños, creando un ambiente de alegría y diversión. En ese emotivo mensaje, recordó su propia infancia, rememorando las chocolatadas que se organizaban en su barrio.

El emotivo mensaje de Yahaira Plasencia

Por otro lado, Yahaira Plasencia también expresó su felicidad al poder ofrecer momentos similares a los más pequeños, reafirmando su compromiso con la niñez y la importancia de compartir experiencias significativas.

“Compartir con estos pequeños fue un regalo para mí. Me hizo recordar mi propia infancia, llena de momentos simples pero felices. Al ver sus caras llenas de alegría, me vi reflejada en ellos. Yo también viví momentos como estos, y hoy, poder devolver un poco de esa felicidad es un privilegio. Gracias a mis Yahalovers. ¡Lo logramos!”, fue lo que escribió como descripción de su publicación.