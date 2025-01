El conductor de televisión Marcelo Tinelli estaría atravesando un nuevo capítulo en su vida sentimental. Según diversos medios argentinos, su relación con Milett Figueroa habría llegado a su fin, y en su lugar habría surgido un acercamiento con Chloe Bello, reconocida modelo argentina y expareja del icónico músico Gustavo Cerati.

Desde hace semanas, los rumores sobre una crisis entre Tinelli y Figueroa se intensificaron. A pesar de que la pareja trató de mostrarse unida en eventos y en el programa 'Los Tinelli', las especulaciones sobre tensiones y diferencias en la relación fueron en aumento. Fuentes cercanas al entorno del presentador aseguraron que el romance con la modelo peruana se habría enfriado, y ahora la atención está puesta en su vínculo con Chloe Bello. La modelo, quien mantuvo una relación con Cerati hasta poco antes del accidente cerebrovascular que lo dejó en coma en 2010, estaría retomando contacto con Tinelli después de varios años de conocerse.

¿Marcelo Tinelli terminó con Milett Figueroa?

El fin de la relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa no ha sido confirmado oficialmente, pero distintos periodistas de espectáculos ya lo dan por hecho. Carolina Molinari, panelista del programa 'Puro show', afirmó que el romance llegó a su fin hace semanas y que el conductor ya estaría enfocado en un nuevo interés amoroso, Chloe Bello. “Es una historia de larga data. Lo que pasa es que después cada uno hizo su vida. Cada uno tuvo su pareja. Ese vínculo se cortó y ahora se empezaron a comunicar de nuevo. Tinelli no está con Milet”

Otro de los indicios que señala la prensa argentina es que Tinelli habría invitado a Bello a su casa en Punta del Este, donde se les vio compartiendo con amigos en encuentros privados. Aunque no se han difundido imágenes comprometedoras, en los periodistas argentinos dan por hecho que el conductor y la modelo están en una nueva etapa de acercamiento.

Chloe Bello responde a los rumores de relación con Marcelo Tinelli

Consultada por la prensa sobre los rumores que la vinculan con Marcelo Tinelli, Chloe Bello optó por mantener un perfil discreto y no confirmar ni desmentir la relación. Durante una reciente entrevista en 'Puro show', la modelo se mostró incómoda al abordar el tema y respondió: “Prefiero hablar de otro tema, de mi vida privada no. No soy de este mundo. Me pone muy nerviosa”.

Bello, quien se hizo conocida en los medios por su relación con Gustavo Cerati entre 2008 y 2010, ha mantenido un bajo perfil en los últimos años. Sin embargo, su nombre vuelve a estar en el centro de la atención debido a esta supuesta cercanía con Tinelli. Mientras tanto, ni el conductor ni Milett Figueroa han confirmado su separación.