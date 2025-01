A pesar de los fuertes rumores de una crisis y separación entre el presentador argentino Marcelo Tinelli y la modelo peruana Milett Figueroa, la pareja dejó en claro que su relación sigue más fuerte que nunca. Los dos hicieron su primera aparición pública en 2025 durante la presentación del esperado reality 'Los Tinelli', una producción exclusiva para Amazon Prime.

En el evento, celebrado en Punta del Este, Uruguay, Milett Figueroa deslumbró a todos con un elegante vestido blanco mientras desfilaba por la alfombra azul. La exchica reality mostró su carisma, saludando a los medios y dejando claro que, a pesar de los rumores, ambos siguen adelante con sus proyectos y su amor.

Marcelo Tinelli y Milett Figueroa se dan emotivo beso frente al público

A pesar de las especulaciones de los medios argentinos que cuestionaban la no presencia de Milett Figueroa en un momento tan importante para Marcelo Tinelli, la modelo peruana sorprendió a todos al aparecer junto a su pareja en la presentación de la serie ‘Los Tinelli’. Los rumores indicaban que podría no acompañarlo en este evento clave, pero Milett desmintió todo al llegar a Punta del Este, Uruguay, para estar junto al conductor argentino.

En la alfombra azul del reality show, la pareja mostró su amor de manera pública al protagonizar un apasionado beso, dejando claro que su relación sigue más fuerte que nunca, a pesar de no haber pasado juntos las festividades de Navidad y Año Nuevo. “No estamos separados, estamos juntos acá”, le dijo Marcelo al presentador Ángel de Brito, del programa LAM, quien también estuvo presente para cubrir el evento.

Milett Figueroa explica por qué Marcelo Tinelli no pasó las fiestas con ella

Milett Figueroa aclaró que fue Marcelo Tinelli quien decidió pasar las festividades de Navidad y Año Nuevo sin ella, y afirmó que respeta completamente el tiempo que él elige dedicarle a su familia. “Si estoy acá es porque estamos juntos, yo lo estoy acompañando a él. Desde el reality yo siempre he sido su compañero, nunca me he sentido un personaje del reality”, señaló la peruana a De Brito.

“(¿Por qué no pasaron fiesta juntos?) Fue una conversación que tuvimos y así lo decidimos, yo respeto un montón el tiempo que tiene con sus hijos. Fue algo que él me propuso y así lo hicimos. Yo estoy con mi hermana, mi familia. Vinieron un par de amigos de Perú y fue un momento perfecto para disfrutar con los nuestros, siempre estos juntos”, explicó.