El conductor de televisión Marcelo Tinelli estrenó su reality ‘Los Tinelli’ en Amazon Prime con un éxito rotundo. Desde su debut el 16 de enero, la producción se posicionó como la más vista de la plataforma en Perú. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue un romántico momento entre el conductor argentino y su exesposa Soledad Aquino, madre de sus hijas Candelaria y Micaela Tinelli, en uno de los capítulos del reality,

Este hecho ha desatado polémica, ya que el empresario argentino mantiene una relación con la modelo peruana Milett Figueroa. Aunque ella no se ha pronunciado por el momento, se especula que podría incomodarle, especialmente porque en el primer episodio de la serie fue comparada con una exnovia de Tinelli, situación que no le gustó para nada.

Marcelo Tinelli agarró de la mano a su exesposa

Marcelo Tinelli no oculta su buena relación con sus exparejas, pero esta vez dejó a sus seguidores sorprendidos al protagonizar un romántico momento en su reality ‘Los Tinelli’. En uno de los episodios, el famoso presentador argentino se animó a bailar un vals con Soledad Aquino, la madre de sus dos primeras hijas, Candelaria y Micaela.

Con las manos entrelazadas y sonrisas cómplices, ambos regalaron una escena cargada de nostalgia y romance, que no pasó desapercibida para el público. La situación llamó aún más la atención cuando su hija Micaela compartió el video en redes sociales y añadió un mensaje que evidenciaba lo especial del momento. "Uno de mis momentos preferidos del reality". Mientras que Marcelo también compartió el video en sus redes sociales: "Coincido mi amor".

Milett Figueroa y el comentario de un familiar de Tinelli que la incomodó

El primer episodio de 'Los Tinelli' desató un revuelo inesperado cuando Milett Figueroa, junto a El Tirri (primo de Marcelo Tinelli) y su novia Mimi Alvarado, conversaban sobre cómo las redes sociales percibían su relación con el presentador argentino. Durante la charla, Milett comentó que no le incomodaba que la compararan con la famosa actriz Julia Roberts, afirmando: "Yo amo a Julia Roberts". Sin embargo, la sorpresa llegó cuando Mimi, sin pensarlo mucho, lanzó una comparación directa: "Lo mismo le decían a Guillermina".

El comentario de Mimi Alvarado no pasó desapercibido para Milett Figueroa. La sorpresa y incomodidad fueron tan evidentes que incluso El Tirri no dudó en señalar el cambio en su expresión, diciendo: "A Milett se le transformó la cara un poco". Más tarde, Marcelo Tinelli reveló que la modelo peruana regresó visiblemente angustiada, confesando que no se sintió cómoda con algunas cosas que habían sucedido durante la conversación con Mimi.