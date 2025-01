El esperado reality de Amazon Prime Video, 'Los Tinelli', ya está disponible y ha generado gran expectativa por mostrar la vida privada de Marcelo Tinelli junto a su familia en su casa de Punta del Este, Uruguay. Entre los momentos más comentados del estreno destaca la participación de Milett Figueroa, actual pareja del presentador argentino, y su interacción con las hijas de Tinelli y otros miembros de la familia, como Mimi Alvarado, pareja de su primo 'El Tirri'.

El primer capítulo reveló tensos momentos protagonizados por Milett, especialmente durante una conversación con Mimi, quien hizo un comentario que terminó afectando a la modelo peruana. Este incidente fue el punto de partida para que Milett expresara su incomodidad con la dinámica del reality, e incluso terminara llorando, según narraron Marcelo y sus hijas.

El tenso momento entre Milett Figueroa y Mimi Alvarado

El conflicto comenzó durante una caminata entre Milett, Mimi y 'El Tirri'. En la conversación, los tres comentaban sobre los sentimientos de Milett hacia Marcelo Tinelli y la percepción de los usuarios en redes sociales, quienes comparaban a la modelo peruana con la actriz Julia Roberts. Aunque Milett expresó que no le molestaba la comparación, diciendo: “Yo amo a Julia Roberts”, Mimi sorprendió al responder: "Lo mismo le decían a Guillermina" (en referencia a Guillermina Valdés, expareja de Tinelli).

Este comentario generó incomodidad en Milett, al punto que su expresión cambió, algo que incluso fue percibido por 'El Tirri', quien comentó: “A Milett se le transformó la cara un poco”. Más tarde, Marcelo Tinelli confirmó que la peruana regresó incómoda tras la interacción: "Ella volvió algo angustiada, que no se había sentido cómoda con unas cosas que había vivido con Mimi".

Las reacciones de la familia Tinelli y Milett Figueroa

El impacto del comentario fue tema de conversación entre los integrantes de la familia Tinelli. Juana, una de las hijas de Marcelo, mencionó: "Se puso a llorar, y se puso muy triste, no quería saber más nada del reality". Mientras que Candelaria opinó que su reacción fue exagerada: "Un llanto el primer día me pareció innecesario". Por su parte, Mimi comentó de forma sarcástica: "¿Llorar? Es actriz".

Milett también habló sobre el incidente y explicó que sus lágrimas fueron producto de la frustración: "A veces me salen las lágrimas, pero de frustración. Cuando algo me molesta, a veces lloro. No quiero que piensen que me siento incómoda por compararme con la ex, porque no quiero que se dé eso. Yo soy una nueva persona".