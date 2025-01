A pesar de que algunos dudan de la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la modelo ha intentado desmentir estos rumores tras las impactantes revelaciones de Ángel de Brito y Yanina Latorre, quienes aseguraron que ellos no continuaban juntos.

En una reciente entrevista con ‘Amor y fuego’, Milett Figueroa desmintió los rumores de una aparente ruptura con Marcelo Tinelli y arremetió contra los medios de comunicación argentinos. No obstante, sus afirmaciones no pasaron desapercibidas, lo que llevó a un periodista a replicar sus comentarios.

¿Acaso Milett Figueroa mintió?

Tras la impactante entrevista de Milett Figueroa en ‘Amor y fuego’, el periodista Fefe Bongiorno también se enlazó en vivo con el programa de espectáculos este martes 21 de enero. El comunicador decidió desmentir a la modelo, después de que ella asegurara que Marcelo Tinelli no tiene una amistad cercana con Ángel de Brito y Yanina Latorre.

“Él es amigo tanto de Ángel como de Yanina, los elige para compartir momentos íntimos e incluso los invita a su casa. Ella no debería hablar por Marcelo”, afirmó el periodista.

Asimismo, Fefe Bongiorno declaró que la llegada de Milett Figueroa a la premier de ‘Los Tinelli’ habría sido incómoda para las hijas de Marcelo Tinelli.

“Milett llegó un poco sobre la hora. La realidad es que el encuentro se notó incómodo. No sé si entre Marcelo y Milett, porque luego se los vio acaramelados, pero con las hijas la situación fue tensa. Uno se pregunta por qué no fluye la relación con Milett. Recordemos que la familia de Marcelo siempre ha aceptado a sus parejas anteriores, pero por ahora parece que la única que no encaja es Milett”, finalizó el argentino.

Milett Figueroa rompió su silencio tras supuestos problemas con Marcelo Tinelli. Foto: difusión

¿Cuál fue la revelación de Milett Figueroa?

Previo a las declaraciones del periodista argentino, Milett Figueroa se pronunció sobre la información que divulgaron los panelistas del mismo canal de Marcelo Tinelli.

“No son cercanos a Marcelo. Trabajan de eso y dicen lo que quieren, pero cuando me ven, me saludan con mucho cariño. Es muy raro cómo actúan: cuando no estoy, dicen lo que quieren, pero cuando estoy presente y me ven con la persona con la que estoy, fingen demencia”, aclaró la modelo.