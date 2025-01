El lunes 13 de enero, en Punta del Este, Uruguay, se realizó la presentación oficial de 'Los Tinelli', el nuevo reality show de Marcelo Tinelli para Amazon Prime Video. Durante la conferencia de prensa, Milett Figueroa, pareja del conductor y una de las figuras del evento, se convirtió en protagonista de un momento tenso provocado por preguntas que desviaron el foco del proyecto hacia la vida personal del empresario argentino.

El periodista Ángel de Brito, conocido por su estilo directo, inició la polémica al preguntar: “¿Cuántas novias has tenido a lo largo de tu vida?”. Marcelo Tinelli, visiblemente incómodo, respondió de manera evasiva: “Tres, pero a lo largo de mi vida no sé, no me acuerdo, no estoy contando”. Sin embargo, el cuestionamiento continuó, y de Brito mencionó un comentario del actor Fernando Dente, quien aseguró que las conquistas de Tinelli podrían llenar varias temporadas de un reality.

La incómoda reacción de Milett ante mención de las exparejas de Tinelli

La situación escaló cuando Fernando Dente intentó aclarar su declaración, sugiriendo un “podio” de las relaciones de Marcelo Tinelli: “La menos controversial fue tu separación con Paula Robles, luego tu relación con Guillermina… y no tenemos puesto número uno”. Ante esto, Ángel de Brito agregó: “Faltan las clandestinas, las que no se supieron”. Este comentario llevó a Milett Figueroa a intervenir con ironía: “Espero que corte el ritmo, que se calme un poquito”.

Molesto por la dirección de la conversación, Tinelli respondió: “Yo estoy calmado”. Figueroa, al notar la tensión, aclaró que no es celosa ni desconfía de su pareja. Sin embargo, el incidente evidenció la incomodidad generada por la constante alusión al pasado amoroso de Tinelli en un evento destinado a promocionar su proyecto televisivo.