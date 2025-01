Marcelo Tinelli y Milett Figueroa ya no seguirían juntos y revelan la razón. Foto: Instagram

A pesar de que Marcelo Tinelli negó una separación con Milett Figueroa, la prensa argentina aún considera que el presentador estaría alejado de la peruana, ya que no han pasado juntos las festividades de Navidad y Año Nuevo. Ante ello, una conductora reveló la presunta razón por la que no se los vería juntos.

En las últimas semanas, han circulado rumores sobre una posible separación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, especialmente después de que no pasaron la Navidad juntos ni tampoco Año Nuevo. Algunos medios argentinos informaron sobre un posible distanciamiento, lo que habría sido confirmado hace poco por una conductora.

¿Qué dijeron sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli?

Este pasado viernes, en el programa ‘LAM’, Ángel de Brito aclaró que la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli ya no sería la más sólida, considerando que incluso ya terminaron, aunque aún no lo quieren hacer público.

“Se separó Tinelli. Yo intuyo, conociendo a este hombre, que están separados. Desde Navidad me dice que Milett está por llegar (a Punta del Este). Antes del 31 me dijo ‘está llegando’, estamos a 3 de enero y todavía no llegó”, mencionó el periodista.

En ese mismo contexto, una expanelista de ‘Socios del espectáculo’ también comentó sobre la aparente ruptura entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa, dejando entrever que las hijas del argentino no soportan para nada a la modelo peruana.

“Están aguantando la oficialización de la ruptura hasta que salga el reality; ella es la villana del reality. Se pelea con Milett y las hijas la odian”, detalló al respecto.

¿Ya no siguen más juntos?

Antes de finalizar su comentario, Ángel de Brito añadió: “Estamos a 3 de enero y Milett no apareció todavía. Ella sigue en Buenos Aires, con su hermana. Pasó Año Nuevo acá, no en Perú, lo que levanta más las sospechas. El 13 se presenta la serie de los Tinelli, pero a Milett no le llegó la invitación todavía. En la presentación van a estar Tinelli y los hijos”.

Recordemos que hace unos días, Marcelo Tinelli, en entrevista con ‘Farándula show’, señaló que aún continúa con la modelo peruana. “Milett seguro viene para fin de año, está todo bien, todo perfecto”, especificó el presentador, aunque no se los ha visto juntos.