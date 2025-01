La reconocida presentadora Karla Tarazona, expareja de Christian Domínguez y madre de uno de sus hijos, se pronunció recientemente sobre los rumores que vinculan a su expareja y a la cantante de cumbia Pamela Franco en un nuevo proyecto profesional. Durante una entrevista, Tarazona, quien ha mantenido una relación cordial con el cantante de cumbia en beneficio de la crianza de su hijo, se mostró sorprendida y afirmó desconocer cualquier detalle sobre esta iniciativa.

La también conductora radial, conocida por su carácter directo y sincero, aseguró que no tiene inconvenientes con que ambos artistas trabajen juntos. Sin embargo, su reacción generó múltiples interpretaciones entre sus seguidores, quienes no tardaron en comentar sobre el posible significado de su lenguaje corporal al hablar del tema.

¿Cuál fue la sorpresiva reacción de Karla Tarazona?

Al ser abordada por los medios, Karla Tarazona confesó su asombro ante la noticia de que Christian Domínguez y Pamela Franco estarían colaborando en un proyecto digital. “La verdad, no tenía ni idea, no sé de qué hablan. Pero, si es chamba, la chamba no se le niega a nadie”, respondió con tranquilidad la conductora. Su respuesta fue clara, aunque dejó entrever que no estaba enterada previamente de la iniciativa.

Tarazona destacó que tanto Domínguez como Franco tienen proyectos independientes y, por lo tanto, no le parecía extraño que decidieran trabajar juntos. “Cada uno tiene sus cosas, y eso es completamente normal. Yo, por mi parte, acabo de iniciar un programa en un podcast, además de mi espacio en la radio y mi trabajo en televisión”, comentó, haciendo énfasis en que mantiene un enfoque en sus propios emprendimientos profesionales.

Asimismo, ante la pregunta de si esta posible alianza podría generarle incomodidad, Karla Tarazona respondió de manera tajante: “No, para nada. Hay una niña de por medio, y si al papá de mi hijo le va bien, y a mí también me va bien, pues todos vamos a estar bien”.