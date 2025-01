El pasado martes 21 de enero, el cumbiambero Christian Domínguez fue grabado por las cámaras de 'Todo se filtra', dejando a todos sorprendidos al mostrar una marca roja en su cuello, que rápidamente fue interpretada como un chupetón. La situación se complicó cuando, al ser interrogado por un reportero, el cantante intentó aclarar lo sucedido y excusó la marca. La reacción de Karla Tarazona también sorprendió a los espectadores.

Christian Domínguez apareció en 'Todo se filtra' con un chupetón en el cuello

El incidente ocurrió mientras el reportero de 'Todo se filtra' se acercó a Christian Domínguez, preguntándole sobre la extraña marca en su cuello. "¿Qué es esa marca en el cuello? ¿Qué ha pasado?", cuestionó el hombre de prensa, mientras la cámara enfocaba la marca visible en el área del cuello del cantante. La reacción inmediata del intérprete fue una expresión de incomodidad, seguido de un intento de justificar la situación.

El cantante intentó restarle importancia a la marca, diciendo: "No, ese es un arañón, ¿no? Es que yo juego fútbol. Mira, tengo golpes por todos lados. No sé, me habré golpeado o arañado", comentó visiblemente nervioso. A pesar de su explicación, el reportero no dejó de insistir y llevó el tema hacia Karla Tarazona, quien, al ver la marca, respondió sorprendida: "Yo qué tengo que ver. No entiendo. Yo no tengo esas malas costumbres, por si acaso. No entiendo", dijo visiblemente desconcertada.

Esta escena, que se transmitió en vivo, rápidamente causó revuelo en redes sociales. Los usuarios comenzaron a especular sobre el origen de la marca y si realmente se trataba de un chupetón.

"Si no fue Karla jajajajaja ya fuiste Karla", "Jajaja y la doña Karla volvió a su realidad", "Jugador sí, pero no creo de fútbol", "Se le hizo un nudo en la garganta a Karla. Ella no fue, por eso fue la pelea y lo negaron a nivel nacional, tú y yo solo somos amigos, lo dijeron", decían algunos de los comentarios de los usuarios.