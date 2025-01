Christian Domínguez vuelve a ser el centro de atención en el ámbito del espectáculo tras la difusión de clips promocionales que lo vinculan con su expareja, Pamela Franco, en un nuevo proyecto digital llamado TVMOSMAS. Este canal promete innovar en el ámbito del streaming, los podcasts y la televisión digital, con figuras reconocidas como Karina Rivera y Roxana Molina también entre los nombres involucrados.

Al ser consultado por el equipo de 'Todo se filtra' sobre su participación en este proyecto y la posible coincidencia laboral con Pamela Franco, Domínguez aseguró desconocer que ella también formaba parte del equipo. “Ah mira, eso yo no sabía... recién me estoy enterando. Bueno, si se da, no habría problema”, señaló con tono desconcertado.

La reacción de Christian Domínguez

Cuando se le mostró el clip de Pamela Franco promocionando TVMOSMAS, el cantante y conductor no ocultó su sorpresa. “¿Con Pamela? ¿Qué? ¿En redes sociales? Eso no, a ver...”, comentó inicialmente, dejando claro que no estaba al tanto de esta coincidencia.

Pese a su sorpresa, Christian Domínguez aclaró que no tendría inconvenientes en trabajar junto a Pamela Franco, aunque indicó que este proyecto era algo nuevo para él: “No me parece algo inaudito. Cualquiera puede estar en un streaming”. A pesar de sus declaraciones, muchos usuarios en redes sociales notaron cierto nerviosismo en sus palabras, lo que generó una ola de comentarios como: “Se puso demasiado nervioso”, “Todos sus gestos lo delataron” y “Él se pone nervioso, ella es más relajada”.

Karla Tarazona opina sobre el posible reencuentro laboral entre Domínguez y Pamela

El reportero de 'Todo se filtra' también le preguntó a Karla Tarazona su opinión sobre el posible trabajo conjunto de Christian Domínguez, con su expareja Pamela Franco en el nuevo proyecto digital. Ante esto, Tarazona afirmó desconocer el tema: “No tenía ni idea, no sé de qué me hablan”, expresó sin mostrar reacción alguna.

Asimismo, dejó claro que no le incomoda que Christian y Pamela trabajen en la misma empresa, destacando que respeta los compromisos laborales de cada uno. “Todos tenemos proyectos, cada uno tiene sus propios proyectos. Yo acabo de iniciar un podcast en El Popular, tengo mi programa en la radio, trabajo en TV, él también tiene sus propios proyectos, no entiendo qué tiene de malo... chamba es chamba”, puntualizó.